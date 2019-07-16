Вт, 16.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

На Украине не нашли доказательств вмешательства России в их выборы

Президентские выборы на Украине.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

И. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы на Украине не зафиксировано, пишет "Украинская правда".

Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство РФ в украинские выборы.

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - сказал Баканов.

Напомним, что накануне президентских выборов на Украине СБУ и другие правоохранительные органы заявляли о вмешательстве РФ в избирательный процесс в стране.

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