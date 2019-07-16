На Украине не нашли доказательств вмешательства России в их выборы

И. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы на Украине не зафиксировано, пишет "Украинская правда".
Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство РФ в украинские выборы.
"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - сказал Баканов.
Напомним, что накануне президентских выборов на Украине СБУ и другие правоохранительные органы заявляли о вмешательстве РФ в избирательный процесс в стране.