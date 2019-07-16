Новый президент Латвии о резиденции в Юрмале: пусто, неуютно и нет повара

Президент Латвии Эгил Левитс посетил летнюю резиденцию в Юрмале и назвал ее "пустым и довольно неуютным зданием". Об этом глава государства заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения", пишет TVNET.
Левитс рассказал, что прогулялся по юрмальскому пляжу и поговорил с людьми, которые узнавали его.
Президент добавил, что у него нет своего повара, и в магазин он ходит самостоятельно.
В Рижском замке – второй резиденции президента Латвии – Левитс повесил в своем кабинете картину с видом моря, которая ранее находилась в другом зале.
Ранее на вопрос, будет ли он жить в Юрмальской резиденции, Левитс ответил, что статус, резиденция и охрана президента – это вопросы, которые решает государство, а не должностные лица по желанию.