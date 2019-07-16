Новый президент Латвии о резиденции в Юрмале: пусто, неуютно и нет повара

Левитс рассказал, что прогулялся по юрмальскому пляжу и поговорил с людьми, которые узнавали его.

Президент добавил, что у него нет своего повара, и в магазин он ходит самостоятельно.

В Рижском замке – второй резиденции президента Латвии – Левитс повесил в своем кабинете картину с видом моря, которая ранее находилась в другом зале.