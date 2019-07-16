Ильмар Рааг: людям не важны факты без желания понять друг друга

Осознанная часть послания - это просто слова и предложения. Например, я могу сказать:"Весна в Эстонии начинается в марте".

Важно, что даже когда вы это услышали, между нами произошел обмен еще несколькими сигналами. Например, совершенно неосознанно оценили наше соотношение власти. Я постарался произнести эту фразу так, чтобы вы поверили, что я не считаю себя умнее или важнее вас. Если бы я этого не сделал, то конфликт возник бы моментально. Большая часть проблем в коммуникации начинается именно с того, что слушатели не признают авторитет говорящего.

Простой пример из школы. Представим, что учитель говорит детям:"Не курите". Почему вы думаете, что дети будут анализировать этот запрет медленно в своем неокортексе? Скорее нет. Мир подростков основан на протесте. 14-15-летние подростки уверены, что старшие ничего не знают о любви. Подросткам нравится романтичный бунт и протест.

В 2010 году университет Джорджии опубликовал исследование, согласно которому после начала антитабачной кампании определенные группы людей стали курить больше, чем прежде. И это несмотря на научные факты, которые приводились в кампании. По большей части причина заключалась в том, что молодежь воспринимала кампанию как попытку морализаторства со стороны старшего поколения. Таким образом, курение стало своеобразном символом независимой жизни.

Такие ошибки в коммуникации, которые происходят по причине оценки авторитета и власти и влекут эмоциональную реакцию, происходят часто.

Представьте себе молодого начальника, который приходит в коллектив, где работают коллеги старше его. Или солдат, которыми командует офицер-женщина. Первая реакция будет мешать воспринимать то, что говорит офицер, даже если она права. Что происходит, когда народ не доверяет правительству? Появляются конспирологические теории. Чтобы правительство не говорило - ему не верят.

Основной аргумент противников вакцинации сводится к вере в то, что представители зловредной власти защищают интересы представители фармацевтических компаний, которые заинтересованы лишь в обогащении. А коррумпированные правительства являются частью этого заговора.

Есть еще одна неосознанная часть послания, и она куда важнее. Любая попытка заговорить заставляет нас сравнивать, к какой группе принадлежит слушатель и говорящий. Каждый из нас совмещает в себе множество идентичностей. Например, я - мужчина, отец, эстонец, резервист. Однако, если бы перед вами выступал человек, о котором вы ничего не знали, то вы не только не прислушивались к его словам, но и пытались бы определить его в какую-нибудь графу. Какую-нибудь категорию. И первой реакцией было бы легкое недоверие и осторожность.

Я хочу сказать, что принадлежность к определенной группе во многом определяет то, что мы считаем опасным.