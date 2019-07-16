Из-за дела Голунова уволили четырех московских полицейских
Четырех сотрудников Управления внутренних дел (УВД) Западного административного округа Москвы по результатам служебной проверки уволили из-за сфабрикованного дела о наркотиках против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД. Имена уволенных не сообщаются, передает Newsru.com.
По данным Telegram-канала Baza, троих сотрудников УВД уволили по "отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе". В частности, они вовремя не предоставили Голунову адвоката и долго не давали связаться с родственниками. Сами полицейские, как утверждает канал, собираются судиться с МВД России, так как "адвоката в итоге предоставили, а звонить Голунов хотел не семье, а посторонним – вдруг это были его подельники?"
Четвертой уволенной оказалась сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, которая отправила коллегам из ГУ МВД по Москве фотографии "нарколаборатории", сделанные якобы в квартире Ивана Голунова. Впоследствии в ведомстве признали, что снимки были сделаны не там, а "где-то еще". По данным Baza, девушке позволили написать заявление "по собственному желанию".
Ранее сообщалось об отстранении пятерых сотрудников УВД ЗАО в связи с делом Голунова. "Коммерсант" называл имена четверых: старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО - Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин по просьбе главы МВД Владимира Колокольцева снял с должностей двух генералов МВД - начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Вслед за этим рапорт об отставке подал заместитель Пучкова Игорь Петухов, а начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров был отстранен от должности на время проверки.