Из-за дела Голунова уволили четырех московских полицейских

По данным Telegram-канала Baza, троих сотрудников УВД уволили по "отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе". В частности, они вовремя не предоставили Голунову адвоката и долго не давали связаться с родственниками. Сами полицейские, как утверждает канал, собираются судиться с МВД России, так как "адвоката в итоге предоставили, а звонить Голунов хотел не семье, а посторонним – вдруг это были его подельники?"

Четвертой уволенной оказалась сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, которая отправила коллегам из ГУ МВД по Москве фотографии "нарколаборатории", сделанные якобы в квартире Ивана Голунова. Впоследствии в ведомстве признали, что снимки были сделаны не там, а "где-то еще". По данным Baza, девушке позволили написать заявление "по собственному желанию".

Ранее сообщалось об отстранении пятерых сотрудников УВД ЗАО в связи с делом Голунова. "Коммерсант" называл имена четверых: старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО - Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.