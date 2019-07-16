Тревога: вспышка африканской чумы свиней угрожает превратиться во всемирную эпидемию

Сильнее всего от вспышки болезни страдает мировой лидер в производстве и потреблении свинины - Китай. Из-за появившейся, предположительно, в Южной Африке свиной чумы в Китае ужесточены меры предосторожности.

Африканская чума свиней поразила поголовье свиней также в Монголии, Вьетнаме, Северной Корее, Камбодже и Лаосе. В Европе вирус в основном распрстраняется среди диких свиней, однако в Румынии, к примеру, от него сильно пострадали и фермерские хозяйства.

Ветеринарные чиновники берут пробы у мертвых свиней. ФОТО: Tran Thanh Binh / AP / Scanpix

Найти вакцину от этого вируса сложно: хотя китайские, вьетнамские и американские ученые продвинулись в данном вопросе, очевидно, что в ближайшие годы ждать вакцину в аптеках не приходится.

По данным аналитиков инвестиционной компании Huatai Futures, ужесточение мер приведет к удорожанию содержания свиней почти на 32 доллара (28 евро) с животного.

По словам руководителя одного из крупных китайских хозяйств по разведению крупного скота, африканская чума свиней оказывает разрушительное влияние на эту отрасль промышленности в стране. "Вирус полностью уничтожил производство свинины в Китае. Наши продажи корма уменьшились на 80%", - сказал он каналу ABC News.

Он сам был свидетелем захоронения свыше 6 000 живых свиней и более чем 15 000 умерших из-за вируса животных.

В Китае пораженных вирусом свиней хоронили живьем. ФОТО: HANDOUT / REUTERS / Scanpix

Между тем, первый случай был зафиксирован в Северной Ирландии. Здесь власти в июне конфисковали из чемоданов авиапассажиров более 300 килограммов нелегально ввезенных мясных и мололчных продуктов. Институт сельского хозяйства и биотехнологии в Белфасте подтвердил, что конфискованное мясо содержало следы вируса.

Это, по словам местных специалистов, показывает насколько уязвима сфера свиноводства в Объединенном королевстве.

А вот правительство Дании в январе приступило к строительству 70-километрового забора. Он появится на границе с Германией, чтобы препятствовать миграции диких кабанов и таким образом предотвратить распространение африканской чумы свиней.

Власти Дании опасаются, что чума может поставить под угрозу произодство свинины в стране, экспортирующей этот вид мяса на сумму почти в 1,5 млрд евро. Строительство забора же обойдется всего в 10 млн евро. Дания производит в год примерно 28 млн свиней.

В Дании строят забор на границе с Германией. ФОТО: Christian Spicker / imago/Christian Spicker / Scanpix

В Эстонии свиная чума затрагивает только лесных кабанов, но, к счастью, число случаев заболевания снижается. По статистике Министерства сельской жизни, вирус поразил 51 лесного кабана, что в четыре раза меньше, чем на тот же период в прошлом году.

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что хотя в этом и прошлом годах не было выявлено ни одного случая чумы с домашними свиньями, следование мерам предосторожности на фермах по-прежнему остается крайне важным.

Кабан в латвийском лесу. ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP / Scanpix