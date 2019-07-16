Тревога: вспышка африканской чумы свиней угрожает превратиться во всемирную эпидемию
Ученые вовсю работают над созданием вакцины от африканской чумы свиней, чтобы предотвратить распространение вируса до объема всемирной эпидемии. Быстро распространяющийся вирус безопасен для человека, но смертелен для свиней, пишет Postimees.
Сильнее всего от вспышки болезни страдает мировой лидер в производстве и потреблении свинины - Китай. Из-за появившейся, предположительно, в Южной Африке свиной чумы в Китае ужесточены меры предосторожности.
Африканская чума свиней поразила поголовье свиней также в Монголии, Вьетнаме, Северной Корее, Камбодже и Лаосе. В Европе вирус в основном распрстраняется среди диких свиней, однако в Румынии, к примеру, от него сильно пострадали и фермерские хозяйства.
Найти вакцину от этого вируса сложно: хотя китайские, вьетнамские и американские ученые продвинулись в данном вопросе, очевидно, что в ближайшие годы ждать вакцину в аптеках не приходится.
По данным аналитиков инвестиционной компании Huatai Futures, ужесточение мер приведет к удорожанию содержания свиней почти на 32 доллара (28 евро) с животного.
По словам руководителя одного из крупных китайских хозяйств по разведению крупного скота, африканская чума свиней оказывает разрушительное влияние на эту отрасль промышленности в стране. "Вирус полностью уничтожил производство свинины в Китае. Наши продажи корма уменьшились на 80%", - сказал он каналу ABC News.
Он сам был свидетелем захоронения свыше 6 000 живых свиней и более чем 15 000 умерших из-за вируса животных.
Между тем, первый случай был зафиксирован в Северной Ирландии. Здесь власти в июне конфисковали из чемоданов авиапассажиров более 300 килограммов нелегально ввезенных мясных и мололчных продуктов. Институт сельского хозяйства и биотехнологии в Белфасте подтвердил, что конфискованное мясо содержало следы вируса.
Это, по словам местных специалистов, показывает насколько уязвима сфера свиноводства в Объединенном королевстве.
А вот правительство Дании в январе приступило к строительству 70-километрового забора. Он появится на границе с Германией, чтобы препятствовать миграции диких кабанов и таким образом предотвратить распространение африканской чумы свиней.
Власти Дании опасаются, что чума может поставить под угрозу произодство свинины в стране, экспортирующей этот вид мяса на сумму почти в 1,5 млрд евро. Строительство забора же обойдется всего в 10 млн евро. Дания производит в год примерно 28 млн свиней.
В Эстонии свиная чума затрагивает только лесных кабанов, но, к счастью, число случаев заболевания снижается. По статистике Министерства сельской жизни, вирус поразил 51 лесного кабана, что в четыре раза меньше, чем на тот же период в прошлом году.
Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что хотя в этом и прошлом годах не было выявлено ни одного случая чумы с домашними свиньями, следование мерам предосторожности на фермах по-прежнему остается крайне важным.
По данным Ветеринарно-пищевого департамента, в Польше в этом году зарегистрировано 18 случаев заражения домашних свиней, в Литве - 10 и в Латвии один. Глава отдела здоровья животных департамента Харлес Кауп сказал, что поскольку вирус распрстраняется в нашем регионе, опасность сохраняется и в отношении эстонского сектора свиноводства.