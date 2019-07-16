Совместное обращение Союза защиты детей и фонда "Школа без насилия"

Каждый ребенок имеет право на безопасную и свободную от издевательств жизнь как дома и в детском саду, так и в школе. Ответственность взрослых, родителей, руководителей школ и учителей заключается в том, чтобы гарантировать это детям. Если родители испытывают основные трудности дома, то в учебных заведениях обеспечивать безопасность детей приходится учителям и всему школьному персоналу.

Чтобы дети получали образование без издевательств, учебные заведения должны системно решить проблему запугивания и найти для этого наиболее подходящие инструменты. Издевательство не может быть предотвращено в рамках какой-либо кампании, эта работа должна продолжаться ежедневно.

Образовательные учреждения должны сами решить, почему и как заниматься уменьшением издевательств в своих учебных заведениях.

В Эстонии существует коалиция за образование без издевательств, которую ведет Министерство образования и науки. Членами коалиции являются организации, занимающиеся предупреждением издевательств, которые предоставляют школам различные инструменты для построения безопасных отношений в своих учреждениях.

Для того, чтобы дети, родители, учителя и школьный персонал могли назвать школу хорошей и безопасной, важно управлять школой, основываясь на ценностях и последовательно работать как над управлением, так и оформлением и сохранением ценностей. Действительно хорошо и безопасно в школе только в том случае, если есть понятные соглашения для всех, сколько каждый человек каждый день вкладывает в формирование общества без издевательств и живет согласно этим соглашениям. Хорошая школа предполагает, что будет работать над предотвращением издевательств с целью создания физической и психической безопасности, а решать инциденты издевательств сознательно, умело и последовательно. Как это делать каждой школе – решать школьной семье, но оставлять это без внимания нельзя. Также нельзя ожидать, что что-то хорошее произойдет само по себе или случайно.

«Опросы показывают, что в сущности издевательств в школах не становится меньше. Школы, которые были наиболее эффективными в борьбе с издевательствами - это школы, в которых последовательно используются занятия и принципы, затрагивающие всю школьную семью. Ключ - это система и последовательность», - говорит координатор исследований и член правления фонда "Школа без насилия" Кристийна Трейал.

«Школьные издевательства - это не то, что начинается и заканчивается в школе, ведь отношения между детьми и их манеры поведения начинаются дома, и продолжаются в обществе даже после окончания формального учебного дня. Родители детей и система поддержки вокруг ребенка также должны быть вовлечены в проблему издевательств, в дополнении к школьному персоналу», - сказала член Родительского совета Союза защиты детей Ирене Кяосаар.

Программы по предотвращению издевательств и борьбе с инцидентами предоставляют образовательным учреждениям знания и инструменты для создания и сохранения школ без издевательств. Однако решение о том, чтобы заниматься проблемой издевательства в школе честно, открыто, ежедневно, систематически и последовательно не может быть принято за какую-либо школу. Предотвращение издевательств, чтобы это действительно приносило пользу – это отличная работа, а успех - это постоянные усилия и преданность делу.