Замешанный в скандале с отравленной клубникой хуторянин дал путаные показания

Департамент сельского хозяйства сообщил, что оказавшийся в центре скандала вокруг ядовитой клубники хутор Сепакыртси дал средствам массовой информации и департаменту противоречивые показания, поэтому выяснение происхождения обнаруженных в клубнике остатков пестицидов будет продолжено, пишет Postimees.
В июне издание Maaleht провело эксперимент, в ходе которого выяснилось, что купленная на Центральном рынке Таллинна клубника с хутора Сепакыртси содержит следы запрещенных в Эстонии для использования при выращивании клубники пестицидов - диметата и ометата.
Делом занялись Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент сельского хозяйства. Последнему представитель хутора дал противоречивые объяснения. Во-первых, хутор сообщил ведомству, что якобы выращивает клубнику в порядке хобби для собственного потребления и не занимается ее продажей, а значит, к нему не применимы законы по охране растений.
"Затем последовало опубликованное в масс-медиа заявление представителя хутора о том, что продажей клубники хозяйство все же занимается, но продает только клубнику со своего хутора. На вопрос чиновника, почему изначально он утверждал обратное, представитель хутора ответил, что не помнит", - описал департамент в пресс-релизе.
Департмент сельского хозяйства взял контрольную пробу на месте выращивания клубники хутора Сепакыртси и следов пестицидов не обнаружил. В то же время, пробы, взятые Ветеринарно-пищевым департаментом на Центральном рынке Таллинна, показали наличие следов пестицидов в рамках допустимой нормы. Ветеринарно-пищевой департамент прекратил производство, пообещав при необходимости возобновить его в случае появления новых обстоятельств.
Департамент сельского хозяйства продолжает производство, поскольку расхождения с результатами анализа проб, взятых с места продажи, могут указывать на то, что клубника росла в другом месте.
Относительно площади выращивания клубники владелец хутора также дал противоречащие показания.
Кроме того, представитель хутора не смог предоставить счета о купле-продаже и другие требуемые документы, в связи с чем департамент так и не установил точное количество клубники, составляющее разницу между объемом урожая и объемом продажи.
Более того, хуторянин в прессе утверждал, что под маркой хутора Сепакрытси продаются и другие выращенные им товары, например, помидоры и огурцы, хотя ведомству он сообщал, что их на хуторе не выращивают - это подтвердила и проверка.