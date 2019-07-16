Замешанный в скандале с отравленной клубникой хуторянин дал путаные показания

В июне издание Maaleht провело эксперимент, в ходе которого выяснилось, что купленная на Центральном рынке Таллинна клубника с хутора Сепакыртси содержит следы запрещенных в Эстонии для использования при выращивании клубники пестицидов - диметата и ометата.

Делом занялись Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент сельского хозяйства. Последнему представитель хутора дал противоречивые объяснения. Во-первых, хутор сообщил ведомству, что якобы выращивает клубнику в порядке хобби для собственного потребления и не занимается ее продажей, а значит, к нему не применимы законы по охране растений.

"Затем последовало опубликованное в масс-медиа заявление представителя хутора о том, что продажей клубники хозяйство все же занимается, но продает только клубнику со своего хутора. На вопрос чиновника, почему изначально он утверждал обратное, представитель хутора ответил, что не помнит", - описал департамент в пресс-релизе.

Департмент сельского хозяйства взял контрольную пробу на месте выращивания клубники хутора Сепакыртси и следов пестицидов не обнаружил. В то же время, пробы, взятые Ветеринарно-пищевым департаментом на Центральном рынке Таллинна, показали наличие следов пестицидов в рамках допустимой нормы. Ветеринарно-пищевой департамент прекратил производство, пообещав при необходимости возобновить его в случае появления новых обстоятельств.

Департамент сельского хозяйства продолжает производство, поскольку расхождения с результатами анализа проб, взятых с места продажи, могут указывать на то, что клубника росла в другом месте.

Относительно площади выращивания клубники владелец хутора также дал противоречащие показания.

Кроме того, представитель хутора не смог предоставить счета о купле-продаже и другие требуемые документы, в связи с чем департамент так и не установил точное количество клубники, составляющее разницу между объемом урожая и объемом продажи.