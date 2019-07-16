Электроэнергия в Эстонии в июне не подешевела - узнайте, почему!

Как отмечается в переданном BNS обзоре, по сравнению с маем средняя стоимость электроэнергии в Эстонии выросла на 2,68% до 43,46 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем прошлого года цена электричества упала на 9,08%. Стоимость квоты на выбросы двуокиси углоерода упала в июне до 25,18 евро за тонну.

Средняя стоимость электроэнергии в Литве и Латвии в июне также составила 43,46 евро за мегаватт-час. Вместе с тем, на высоком уровне цена оставалась и из-за аварий на электростанциях в странах Балтии, а также проводившихся мероприятиях по техобслуживанию.