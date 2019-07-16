Финляндия теряет привлекательность как рынок труда у эстонской молодежи

Хотя большинство работающих за границей жителей Эстонии по-прежнему находят себе работу в Финляндии, они теперь стали чаще возвращаться на родину, а молодое поколение предпочитает уезжать в другие Северные страны или в южную Европу, сообщает портал ERR.
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2019 года за границей работали около 17 000 жителей Эстонии, из них 13 000 - в Финляндии. Большинство эстонцев работают в Финляндии на стройках, и за последние пять лет их число остается довольно стабильным.
В Финляндию в равной мере уезжают работать мужчины и женщины, хотя работают они там по разным специальностям.
Представитель Европейской сети трудового посредничества EURES Марта Тракс сказала, что если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было 10 лет назад, то все больше эстонцев возвращаются в Эстонию.