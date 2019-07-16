Вт, 16.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Финляндия теряет привлекательность как рынок труда у эстонской молодежи

Аэропорт Вантаа (Хельсинки).

ФОТО: SCANPIX

Хотя большинство работающих за границей жителей Эстонии по-прежнему находят себе работу в Финляндии, они теперь стали чаще возвращаться на родину, а молодое поколение предпочитает уезжать в другие Северные страны или в южную Европу, сообщает портал ERR.

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2019 года за границей работали около 17 000 жителей Эстонии, из них 13 000 - в Финляндии. Большинство эстонцев работают в Финляндии на стройках, и за последние пять лет их число остается довольно стабильным.

В Финляндию в равной мере уезжают работать мужчины и женщины, хотя работают они там по разным специальностям.

Представитель Европейской сети трудового посредничества EURES Марта Тракс сказала, что если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было 10 лет назад, то все больше эстонцев возвращаются в Эстонию.

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