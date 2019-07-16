Финляндия теряет привлекательность как рынок труда у эстонской молодежи

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2019 года за границей работали около 17 000 жителей Эстонии, из них 13 000 - в Финляндии. Большинство эстонцев работают в Финляндии на стройках, и за последние пять лет их число остается довольно стабильным.

В Финляндию в равной мере уезжают работать мужчины и женщины, хотя работают они там по разным специальностям.