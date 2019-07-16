"Нымме Калью" сенсационно обыграл "Шкендию" и пробился во второй раунд Лиги чемпионов УЕФА

Македонские албанцы, а "Шкендия" представляет неофициальную столицу северо-македонской Албании, Тетово, выбрали для начала матча не совсем приятные для северных гостей 17.00 по местному времени. Жара, правда, решила проигнорировать Скопье и стадион имени трагического погибшего поп-певца, Тоше Проески, и вместо +29, которые в этом году в наших Палестинах встречались лишь пару раз, царили вполне знакомые нам +22.

Сие обстоятельство настолько воодушевило "Калью", что уже на пятой минуте после подачи углового и ошибки вратаря македонцев Захова, Массимилиано Удже открыл счет - 1:0.

"Шкендия" быстро оправилась от такого начала матча и в остальное время первого тайма диктовала "Калью" свои условия, но у "Калью" было свое оружие - имя которому Павел Лондак. Номинально тренер вратарей команды, которого пару лет назад брали в качестве бэкапа и наставника молодежи, показал свой высокий класс и в первом тайме у "Шкендии" ничего создать не получилось. Защита "Калью" , вдохновившись примером вратаря, также работала без особых сбоев.

Второй тайм начался с истовых атак хозяев, результатом которых стали два попадания в штанги после ударов Берита Исмаили. А на 62-й минуте "Калью", как и в первом матче, организовал пенальти в собственные ворота - с давлением хозяев ныммецы не справились и нарушили в штрафной правила - Адим Ибраими, как и в Таллинне, уверенно реализовал 11-метровый: 1:1.

Пенальти, кстати был снова назначен за игру рукой: если во встрече в Таллинне Андрий Маркович сыграл рукой в своей штравной, то на этот раз после того, как Лондак прервал навес, мяч попал в руку автору гола "Калью" Удже.

"Калью" имел возможности снова выйти вперед, если бы Каспар Паур, а, особенно, Пеэтер Клейн на 79-й минуте, реализовали свои возможности. Клейн принял мяч и с линии штрафной пробил мимо ворот из позиции, где, может, надо было бы шажок-два сделать и уже бить...

Но все-таки "Калью" забил!!!!!!