Видео: полицейские мобильные камеры окупаются за считанные дни

Установленные на дорогах Эстонии мобильные камеры контроля скорости выполняют свою работу уже десять дней. По словам сотрудника Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго, если поначалу нарушителей фиксировалось много, то к настоящему времени их число заметно снизилось.