Видео: полицейские мобильные камеры окупаются за считанные дни

Установленные на дорогах Эстонии мобильные камеры контроля скорости выполняют свою работу уже десять дней. По словам сотрудника Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго, если поначалу нарушителей фиксировалось много, то к настоящему времени их число заметно снизилось.
"Мы надеемся, что положительное влияние камер будет сказываться и дальше", - сказала она в интервью программе Reporter телеканала Kanal 2.
По словам Лойго, водители должны понимать, что за каждым углом может находиться камера, фиксирующая соблюдение скоростного режима.
По всей Эстонии таких камер пока установлено восемь. Одна только камера, установленная в Харьюмаа, за десять дней работы зафиксировала 700 нарушений.
Таким образом, мобильная станция измерения скорости стоимостью в 75 000 евро должна окупиться очень быстро.