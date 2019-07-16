Мужчина заряжал телефон в кровати и умер

Тело Арона Йотиоя обнаружил его старший брат Вирайот Дуанглитан 14 июля. В руках покойный мужчина держал свой смартфон, все еще подключенный к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. В уши Йотиоя были вставлены наушники. На его руках и лице остались следы ожогов, а из области паха текла кровь.

Дуанглитан признался, что ему пришлось лезть в дом к родственнику через окно, так как его дверь была закрыта. Таец решил проведать брата, так как он не пришел на семейный ужин. Он очень испугался, обнаружив тело, и сначала рассказал о его смерти всей семье, и только потом вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские осмотрели тело Йотиоя и не обнаружили на нем следов насильственной смерти. По их оценкам, мужчина умер за шесть часов до того, как его обнаружили. Тело погибшего направили на аутопсию.