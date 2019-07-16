На Филиппинах объявлена тревога из-за вспышки лихорадки, переносимой комарами

Министерство здравоохранения Филиппин объявило режим ЧС. В нескольких районах страны зафиксирована вспышка лихорадки денге.
Эпидемиологический порог превышен в четырех районах, а еще в девяти количество случаев заболевания достигло высокого уровня. За первую половину 2019 года лихорадка унесла жизни 456 человек. Число заразившихся превысило 105 тысяч человек.
Туристам, находящимся на территории Филиппин, рекомендуют использовать репелленты и предупреждают о высоком риске.
Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии. Передается заболевание с укусами москитов. Его симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.