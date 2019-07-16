Проблемы Nordica не влияют на планы по расширению Таллиннского аэропорта

"На долю AirBaltic приходится сейчас 20% наших пассажиров, но представители компании говорят, что их целью является доля в 30%. Это дает основания надеяться, что в ближайшие годы AirBaltic расширит географию прямых рейсов из Таллинна", - сказал "Актуальной камере" председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.

По словам Тувике, представители аэропорта постоянно ведут переговоры о возможных новых направлениях со многими фирмами, но, учитывая скромные размеры местного рынка, эти переговоры не всегда результативны.