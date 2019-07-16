Проблемы Nordica не влияют на планы по расширению Таллиннского аэропорта

Тот факт, что эстонская авиакомпания Nordica постепенно сворачивает свою активность на местном рынке, отражается на работе Таллиннского аэропорта не слишком сильно, однако новым лидером здесь уже стала латвийская компания airBaltic, сообщает портал ERR.
"На долю AirBaltic приходится сейчас 20% наших пассажиров, но представители компании говорят, что их целью является доля в 30%. Это дает основания надеяться, что в ближайшие годы AirBaltic расширит географию прямых рейсов из Таллинна", - сказал "Актуальной камере" председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.
По словам Тувике, представители аэропорта постоянно ведут переговоры о возможных новых направлениях со многими фирмами, но, учитывая скромные размеры местного рынка, эти переговоры не всегда результативны.
Новые прямые линии из Таллинна в ближайшие месяцы все же откроются: венгерский локоустер WizzAir начнет полеты в Кутаиси, а немецкая Lufthansa - в Мюнхен.