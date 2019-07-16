Ryanair сократит число рейсов из-за кризиса с Boeing 737 MAX

Ирландский авиаперевозчик, осуществляющий в том числе рейсы по нескольким направлениям из Таллиннского аэропорта, заказал корпорации Boeing 135 самолетов 737 MAX и ожидал их поставки с начала следующего года, однако эти самолеты до сих пор запрещены к эксплуатации после двух трагических катастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

Планировалось, что к маю авиапарк Ryanair пополнится 58 новыми самолетами. Теперь же из-за задержек компания сможет получить к середине следующего года, в лучшем случае 30 самолетов.

Объявляя о сокращении рейсов, Ryanair опубликовала новые прогнозы показателей своей деятельности на будущий финансовый год с учетом нынешней ситуации. Так, Ryanair ожидает, что за год, заканчивающийся в марте 2021 года, она перевезет 157 млн пассажиров, а не 162, как планировалось изначально. Показатель роста для лета 2020 года компания снизила с 7% до 3%.