Ср, 17.07.2019
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Эстонские фехтовальщики неудачно начали чемпионат мира

Sten Priinits.

ФОТО: Erakogu

В Будапеште мужчины-фехтовальщики начали выступления на чемпионате мира. Эстонские шпажисты начали ЧМ неудачно: только Стен Прийнитс пробился в 1/32 финала.

В отсутствиe лидера сборной, Николая Новоселова, только Стен Прийнитс сумел пробиться в основной раунд, выиграв все шесть поединков из шести в отборочной группе. Руслан Эсков и Юри Сальм одержали по пять побед, но в дополнительных матчах были вынуждены признать превосходство соперников.

Сегодня в Будапеште пройдет женский турнир в личной шпаге, в котором участвуют Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Кристийна Кууск, а Стен Прийнитс выйдет на старт в пятницу.

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