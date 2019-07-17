Эстонские фехтовальщики неудачно начали чемпионат мира

В отсутствиe лидера сборной, Николая Новоселова, только Стен Прийнитс сумел пробиться в основной раунд, выиграв все шесть поединков из шести в отборочной группе. Руслан Эсков и Юри Сальм одержали по пять побед, но в дополнительных матчах были вынуждены признать превосходство соперников.