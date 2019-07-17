Эстонские фехтовальщики неудачно начали чемпионат мира

В Будапеште мужчины-фехтовальщики начали выступления на чемпионате мира. Эстонские шпажисты начали ЧМ неудачно: только Стен Прийнитс пробился в 1/32 финала.
В отсутствиe лидера сборной, Николая Новоселова, только Стен Прийнитс сумел пробиться в основной раунд, выиграв все шесть поединков из шести в отборочной группе. Руслан Эсков и Юри Сальм одержали по пять побед, но в дополнительных матчах были вынуждены признать превосходство соперников.
Сегодня в Будапеште пройдет женский турнир в личной шпаге, в котором участвуют Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Кристийна Кууск, а Стен Прийнитс выйдет на старт в пятницу.