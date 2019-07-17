"Нымме Калью" вчерашней победой заработал более миллиона евро

Победа "Нымме Калью" над македонской "Шкендией" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов принесла клубу сумму бонусов от УЕФА в размере не менее 1 200 000 евро.
"Калью", как чемпион Эстонии, получил бонус от УЕФА в размере 260 000 евро. 280 000 "Калью" получил за участие в первом раунде Лиги чемпионов. Победа над "Шкендией" и выход во второй раунд принесла в казну клуба еще 380 000 евро. Соперником "Калью" на 99% станет шотландский "Селтик", который неделей ранее обыграл в гостях 3:1 боснийский клуб "Сараево". Шансы на второе чудо у "Калью" не особо и имеются, но вылет из второго раунда Лиги чемпионов даст команде путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы, за участие в котором клуб получит еще 280 000. Итого от УЕФА "Калью", если ограничится шестью евроиграми, получит 1 200 000 евро.
Кроме этого, "Калью" может неплохо заработать на продаже телеправ шотландскому клубу, а также, учитывая зрительский интерес, заработать на билетах и matchday . "Селтик" пожалует в Таллинн 30-го или 31-го июля.