"Нымме Калью" вчерашней победой заработал более миллиона евро

"Калью", как чемпион Эстонии, получил бонус от УЕФА в размере 260 000 евро. 280 000 "Калью" получил за участие в первом раунде Лиги чемпионов. Победа над "Шкендией" и выход во второй раунд принесла в казну клуба еще 380 000 евро. Соперником "Калью" на 99% станет шотландский "Селтик", который неделей ранее обыграл в гостях 3:1 боснийский клуб "Сараево". Шансы на второе чудо у "Калью" не особо и имеются, но вылет из второго раунда Лиги чемпионов даст команде путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы, за участие в котором клуб получит еще 280 000. Итого от УЕФА "Калью", если ограничится шестью евроиграми, получит 1 200 000 евро.