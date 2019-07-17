Ср, 17.07.2019
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  • Пропустившие на чемпионате мира 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча

Пропустившие на чемпионате мира 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча

Женская сборная Южной Кореи по водному поло

ФОТО: Handout / AFP

Женская сборная Южной Кореи по водному поло эмоционально отреагировала на первый забитый мяч в матче против команды России на чемпионате мира по водным видам спорта.

Кореянки проигрывали со счетом 0:27. Затем 17-летней Дасыль Кюнг удалось отметиться голом. После этого члены корейской команды расплакались. Матч завершился со счетом 1:30.

Для сборной Южной Кореи гол стал первым в истории чемпионатов мира. Команда на правах хозяев впервые участвовала в турнире. В первом матче кореянки проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64. Поражение стало крупнейшим в истории чемпионатов мира.

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