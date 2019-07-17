Пропустившие на чемпионате мира 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча

Кореянки проигрывали со счетом 0:27. Затем 17-летней Дасыль Кюнг удалось отметиться голом. После этого члены корейской команды расплакались. Матч завершился со счетом 1:30.

Для сборной Южной Кореи гол стал первым в истории чемпионатов мира. Команда на правах хозяев впервые участвовала в турнире. В первом матче кореянки проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64. Поражение стало крупнейшим в истории чемпионатов мира.