Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше?

С момента крушения над Украиной самолета "Боинг"-777, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, прошло пять лет. 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени самолет поразила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук". ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, пришли к выводу эксперты Международной следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из России. Власти РФ обвинения отвергают, пишет DW.com.
Крушение MH17 стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. При этом ответственность за гибель 298 человек на борту авиалайнера Malaysia Airlines до сих пор не взял никто. Теперь расследованием катастрофы занимаются суды в Европе. DW отвечает на основные вопросы, связанные с этими судебными процессами.
Где будут судить виновных в крушении MH17? Не в Гааге, а в Схипхоле
Уголовный судебный процесс по делу о крушении "Боинга" должен начаться утром 9 марта 2020 года в Нидерландах. Почему там? Дело в том, что большинство из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.
Дело передано в суд Гааги, но слушания пройдут не в столице, а совсем рядом с аэропортом, откуда вылетал MH17, - в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Почему там? Во Дворце правосудия в Гааге просто невозможно провести столь крупный процесс, объяснили решение власти Нидерландов. Уже оглашены имена председательствующего и старшего судей на процессе. Остальные пока не назначены.
Как следить за процессом в Нидерландах? Лайв-стрим из зала суда
Основным языком процесса будет голландский, но судьи могут часть слушаний вести на английском языке. Слушания будут открытыми, но всем желающим попасть в зал судебных заседаний физически не получится. В виде исключения власти Нидерландов приняли решение вести прямую трансляцию судебного процесса. Трансляция будет идти на голландском и английском языках. Исключение сделали и для обвиняемых. Их приезда на процесс мало кто ожидает, но если они все же согласятся дать показания, то смогут, не приезжая в Схипхол, подключиться к судебным слушаниям с помощью видео-конференции.
Международный трибунал? Нет, но у судей есть необходимый опыт
Хотя суд проходит в Гааге, не следует путать его с Международным судом ООН. Несколько стран, включая Нидерланды и Австралию, требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17, но в Совете Безопасности ООН эту инициативу заблокировала Россия.
Тогда руководства стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, приняли решение, что уголовный процесс пройдет в Нидерландах. Cуд в Гааге имеет опыт крупных процессов с международными элементами, говорят в минюсте Нидерландов. Судебная система страны считается высокопрофессиональной и независимой.
Скамья подсудимых без обвиняемых? Скорее всего, да
Международная следственная группа пока назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Пулатову следователи лично сообщили об этом в сети "Вконтакте". Из четверых подозреваемых отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают.
Неужели будут названы только четверо подозреваемых? Вероятно, до конца года будут обнародованы и другие имена. К этому моменту следователи собираются передать материалы дела в суд. Кто могут быть эти новые подозреваемые в деле MH17? Судя по пресс-конференции JIT, которая прошла 19 июня, это четверо членов экипажа "Бука", пересекавшего российско-украинскую границу, а также пока не названный капитан 53-й бригады, который этим экипажем, вероятно, командовал.
То, что подозреваемые предстанут перед судом, крайне маловероятно, но проведению судебного процесса это не помешает: законы Нидерландов разрешают вести суд над ними заочно.
Доказательств по делу MH17 достаточно? Возможно, нет
С точки зрения обвинения, успех уголовного процесса по делу о крушении MH17 зависит от того, окажутся ли бесспорными доказательства вины подсудимых в глазах суда. Признательных показаний нет, так что прокуратура предъявит суду только улики - прямые и косвенные. Следователи из JIT сообщили, что располагают показателями свидетелей запуска ракеты, остатками самой ракеты, поразившей "Боинг"-777, снимками со спутников и данными радаров, фото- и видеосвидетельствами передвижения российского ЗРК "Бук" к месту, откуда был произведен выстрел, а также перехватами телефонных переговоров между подозреваемыми.
Следователям удалось в полной мере доказать причастность России к трагедии, уверен ведущий координатор JIT, прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Со своей стороны, российское руководство - президент Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - назвали представленные общественности улики ничтожными.
Слабыми считает доказательства и немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla). Например, использование телефонных перехватов в качестве улики проблематично, сказал Гимулла, потому что судей будет сложно убедить, что звучащие голоса действительно принадлежат фигурантам процесса, особенно если учесть, что сами они на суд не явятся.
Что с ролью Украины? ЕСПЧ может дать ответ
Гимулла представляет интересы четырех семей родственников погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга" в поданном ими в Европейский суд по правам человека иске против Украины. Податели иска обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров, например, не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта.
Иск был подан еще в 2014 году, но и спустя пять лет ЕСПЧ до сих пор не подтвердил, что принял жалобу к рассмотрению. Гимулла в разговоре с DW выразил уверенность, что жалобу все же рассмотрят - на основании того, что стороны процесса по требованию уже дважды письменно отвечали на вопросы судей ЕСПЧ.
В чем сложность процесса? Ответчики могут настаивать на том, что иск подан с нарушением, так как податели иска не исчерпали возможности поиска справедливости в украинских судах.
ЕСПЧ выскажется о роли России в трагедии MH17? Да
К началу осени Россия должна ответить на две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Это коллективные иски, поданные в ЕСПЧ от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы обвиняют Россию в нарушении права погибших на жизнь и в том, что российские власти сделали недостаточно для расследования обстоятельств преступления. Ответ российских властей является предпосылкой для ЕСПЧ в принятии решения по двум искам.
В чем сложность процесса? Власти РФ причастность к трагедии отрицают, никакого расследования катастрофы в самой России тоже не было. Вместе с тем предполагаемое орудие массового убийства - ЗРК "Бук", из которого сбили "Боинг"-777 "Малайзийских авиалиний" - вероятно, по-прежнему находится в 53-й бригаде ПВО армии РФ. Опрошенные DW юристы, тем не менее, считают, что у ЕСПЧ хватает юридических оснований для вынесения решения по этим искам.