Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше?

Неужели будут названы только четверо подозреваемых? Вероятно, до конца года будут обнародованы и другие имена. К этому моменту следователи собираются передать материалы дела в суд. Кто могут быть эти новые подозреваемые в деле MH17? Судя по пресс-конференции JIT, которая прошла 19 июня, это четверо членов экипажа "Бука", пересекавшего российско-украинскую границу, а также пока не названный капитан 53-й бригады, который этим экипажем, вероятно, командовал.

То, что подозреваемые предстанут перед судом, крайне маловероятно, но проведению судебного процесса это не помешает: законы Нидерландов разрешают вести суд над ними заочно.

Доказательств по делу MH17 достаточно? Возможно, нет

С точки зрения обвинения, успех уголовного процесса по делу о крушении MH17 зависит от того, окажутся ли бесспорными доказательства вины подсудимых в глазах суда. Признательных показаний нет, так что прокуратура предъявит суду только улики - прямые и косвенные. Следователи из JIT сообщили, что располагают показателями свидетелей запуска ракеты, остатками самой ракеты, поразившей "Боинг"-777, снимками со спутников и данными радаров, фото- и видеосвидетельствами передвижения российского ЗРК "Бук" к месту, откуда был произведен выстрел, а также перехватами телефонных переговоров между подозреваемыми.

Следователям удалось в полной мере доказать причастность России к трагедии, уверен ведущий координатор JIT, прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. Со своей стороны, российское руководство - президент Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - назвали представленные общественности улики ничтожными.

Слабыми считает доказательства и немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla). Например, использование телефонных перехватов в качестве улики проблематично, сказал Гимулла, потому что судей будет сложно убедить, что звучащие голоса действительно принадлежат фигурантам процесса, особенно если учесть, что сами они на суд не явятся.

Что с ролью Украины? ЕСПЧ может дать ответ

Гимулла представляет интересы четырех семей родственников погибших в результате катастрофы малайзийского "Боинга" в поданном ими в Европейский суд по правам человека иске против Украины. Податели иска обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров, например, не закрыли полностью воздушное пространство над территорией конфликта.

Иск был подан еще в 2014 году, но и спустя пять лет ЕСПЧ до сих пор не подтвердил, что принял жалобу к рассмотрению. Гимулла в разговоре с DW выразил уверенность, что жалобу все же рассмотрят - на основании того, что стороны процесса по требованию уже дважды письменно отвечали на вопросы судей ЕСПЧ.

В чем сложность процесса? Ответчики могут настаивать на том, что иск подан с нарушением, так как податели иска не исчерпали возможности поиска справедливости в украинских судах.

ЕСПЧ выскажется о роли России в трагедии MH17? Да

К началу осени Россия должна ответить на две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Это коллективные иски, поданные в ЕСПЧ от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы обвиняют Россию в нарушении права погибших на жизнь и в том, что российские власти сделали недостаточно для расследования обстоятельств преступления. Ответ российских властей является предпосылкой для ЕСПЧ в принятии решения по двум искам.