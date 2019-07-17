Ср, 17.07.2019
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В Таллинне начала работать новая фирма по прокату велосипедов

Велосипеды. Иллюстративное фото.

ФОТО: Digitark

С июня в эстонской столице появилась новая фирма, предлагающая услугу проката велосипедов.

В настоящий момент Mobiusbike предлагает в прокат 100 велосипедов, а в скором времени их число увеличится до 300, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, пишет rus.err.ee.

Аренда велосипеда оформляется при помощи приложения, которое можно скачать из Google Play или App Store. Приложение сканирует QR-код на замке велосипеда, после чего можно начать поездку. Время проката можно поставить на паузу, но в конечном счете велосипед все-таки необходимо вернуть на стоянку.

Специализирующаяся на прокате автомобилей компания Sixt в прошлом году также попыталась наладить в Таллинне бизнес по прокату велосипедов, но с 22 января этого года прекратила оказание этой услуги.

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