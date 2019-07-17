В Таллинне начала работать новая фирма по прокату велосипедов

В настоящий момент Mobiusbike предлагает в прокат 100 велосипедов, а в скором времени их число увеличится до 300, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, пишет rus.err.ee.

Аренда велосипеда оформляется при помощи приложения, которое можно скачать из Google Play или App Store. Приложение сканирует QR-код на замке велосипеда, после чего можно начать поездку. Время проката можно поставить на паузу, но в конечном счете велосипед все-таки необходимо вернуть на стоянку.