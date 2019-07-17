Техники сомневаются, что концерт Анне Вески сорвали злоумышленники

Один из организаторов Rally Estonia Тармо Хыбе считает, что вандал, отсоединивший провод, должен был знать, как именно это делать. Обслуживавшая мероприятие фирма Protone использовала мощную систему Powerlock, электрические кабели которой имеют специальные замки.

Исполнительный директор Protone Мадис Исанд подтвердил, что поломка произошла из-за того, что был отсоединен нейтральный провод. Места соединения кабелей находились прямо за палаткой, в которой находились звукорежиссеры.

«Здесь нет чего-то сверхсложного, но надо знать, как отсоединить подобный кабель, - сказал Тармо Хыбе. - Если бы отсоединили не нейтральный кабель, ничего бы страшного не произошло».

По мнению нескольких звукотехников, нейтральный кабель не был отсоединен каким-то вандалом.

«Электрики — удивительные люди. У них всякое возможно. Кабели Powerlock довольно тугие. Если они сильно натянуты и плохо закреплены, то места соединения могут самостоятельно раскручиваться», - рассуждает пожелавший сохранить анонимность многоопытный сотрудник фирмы по аренде звуковой техники.

Другой опытный звукорежиссер и звукотехник признал, что во время мероприятий данные кабели должны прятать в защитный кожух, чтобы скрыть места соединения. По его мнению, в произошедшем больше виноваты сами организаторы. Он также упомянул, что обычно на крупных мероприятиях используют большие дизельные генераторы, которые обычно находятся под охраной. «Это непрофессионально, когда места соединения кабелей доступны для посторонних», - добавил он. По его мнению, вполне возможно, что кто-то мог наступить на один из кабелей, либо в плохо зафиксированное место соединения могла попасть вода.

Работающий в другом предприятии звукооператор сказал, что отсоединенный нейтральный кабель является фактом, но причины произошедшего установить сложно.