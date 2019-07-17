Закрытие Евроакадемии затронет 86 человек

По оценке Министерства образования и науки, после предстоящего закрытия Евроакадемии новое место учебы придется подыскать 86 нынешним студентам частного вуза. Такие цифры приводятся в пояснительной записке к законопроекту, согласно которому в Стандарт высшего образования будут внесены изменения, передает Rus.ERR.
Эти изменения предусматривают в том числе и то, что с 31 августа 2020 года Еврокадемия будет лишена права на обучение. По данным на 1 июля, в частном вузе учатся 86 студентов, номинальный период обучения которых заканчивается после 31 августа 2020 года.
Для них Еврокадемия должна будет подыскать новое место учебы, а новую версию Стандарта высшего образования министр образования и науки Майлис Репс накануне направила правительству.