Выборы в Верховную раду Украины: чего ждут и опасаются в ЕС

"Правительству и государственным органам Украины важно доказать, что они функционируют стабильно и придерживаются международных норм. Поэтому я ожидаю, что выборы в Верховную раду пройдут по всем правилам", - говорит литовский евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу", член наблюдательной миссии Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

О большом интересе к предстоящим выборам на Украине говорит и другой депутат Европарламента, спикер фракции "левых" по вопросам России и Украины Гельмут Шольц. Он считает, что парламентские выборы должны стать для Украины шансом, который поможет вывести реформы в стране на новый уровень.

За 10 дней до выборов Верховная рада приняла новый Избирательный кодекс. Согласно ему на парламентских выборах на Украине будет действовать пропорциональная избирательная система с открытыми партийными списками. Однако разочарование в Брюсселе вызвало то, что Кодекс после того, как его подпишет президент Зеленский, вступит в силу лишь в конце 2023 года, перед следующими парламентскими выборами. А нынешние - будут проводиться в рамках действующей избирательной системы, согласно которой часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - в мажоритарных округах.