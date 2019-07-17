В российском футболе начинается эпоха видеосудей

По словам Дюкова, РФС взял на себя ответственность за заключение необходимых договоров, которые должны быть подписаны в скором времени. «Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать в онлайн-режиме VAR», — сказал Дюков.

В связи с этим в РФС ожидают, что система будет использована в матчах РПЛ начиная со второго тура. Он начнется 20 июля.