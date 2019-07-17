Прибыль Swedbank в Эстонии составила почти 100 млн евро

Чистый процентный доход увеличился на 5,4 процента. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объема кредитов, сообщил банк. Кредитный портфель вырос на 6,7 процента как в частном, так и в корпоративном сегменте. Вклады выросли на 4,9 процента.

Чистая прибыль от оплаты услуг выросла на 6,7 процента. Росту способствовали в основном увеличившиеся доходы от карточек и обработки платежей. Чистый доход от финансовых инструментов вырос на 39 процентов благодаря позитивной переоценке инвестиций. Прочие доходы выросли на 15 процентов прежде всего благодаря росту доходов от страхования.

Совокупные расходы увеличились на 10 процентов. Главные причины роста – увеличение расходов на персонал, а также затраты на маркетинг и реновацию банковских контор.