Учителя: и в наших школах есть дети, склонявшиеся к тому, о чем писать страшно

Учитель 1

У нас тоже недавно был случай, когда мальчика травили и он хотел покончить с собой. Там работали со всем классом и с родителями. Кто виноват, кто прав, разобраться трудно: тот не так посмотрел, другой что-то сказал, третий засмеялся - и понеслось. Мальчик убежал из школы, его искали, а потом он сам рассказал о своих планах психологу.

Класс разделили на несколько групп. С одной работал психолог, с другой - социальный педагог, с третьей - завуч, с четвертой - классный руководитель.

У них были свои карточки, где каждый описывал, как прошел день, как они себя чувствовали, что сделали хорошего или плохого. Каждый день встречались и разговаривали. Работали не только с детьми, но и с родителями. Со всеми, даже с теми, кто как бы ни при чем. Просто учили замечать и вмешиваться, когда кого-то обижают, оскорбляют, дразнят. В открытую травля не происходит, потому что мы сразу вмешиваемся, все ведь исподтишка. Иногда одного взгляда, одной ухмылки хватает. И наша задача - постоянно говорить об этом.

У нас в школе для этого есть опорное лицо, психолог, социальный педагог, ученики, которые тоже помогают социализировать таких детей.

Самая большая проблема была с родителями, которые не верили, не хотели признавать, что и их дети косвенно виновны в сложившейся ситуации. С ними было трудно работать.

У нас в школьном уставе есть такой пункт - нарушение школьных правил. Мы взываем к нему, затем включается вся система поддержки - разговоры, круглые столы, иногда отлучение от школы. Меры воздействия есть всегда, просто их надо целенаправленно применять: каждый божий день после уроков обидчики обязаны являться и отчитываться. У нас даже были сделаны отдельные классы для двух таких учеников. Один ученик - один класс. Приходил к четвертому уроку и учился один на один с учителем. А им же это не нравится.

Мы сотрудничаем не только внутри школы, но и с волостью, и с полицией. Если бы у меня в классе была такая ситуация, я бы ко всем обратилась за помощью.

Учитель 2