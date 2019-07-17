В ЕС наблюдается спад продаж новых легковых автомобилей

В июне в ЕС было продано почти 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 7,8 процента меньше, чем в июне прошлого года.
За первые полгода в странах ЕС было продано около 8,2 млн новых легковых автомобилей, что на 3,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Из крупных рынков продажи упали в первом полугодии в Великобритании (на 3,4 процента), Франции (на 1,8 процента), Италии (на 3,5 процента) и Испании (на 5,7 процента). Рынок новых легковых автомобилей вырос только в Германии (на 0,5 процента).
В Балтийских странах продажи выросли в Латвии (на 4,6 процента), в Литве рост продаж продолжается в крайне быстром темпе — за полгода продажи выросли там на 47,1 процента.
Продажи новых легковых автомобилей продолжают уверенно падать и в Финляндии — за первые шесть месяцев они упали на 13,4 процента. Продажи новых легковых автомобилей на удивление резко упали и в Швеции — на 52 процента в июне и на 25,6 процента в первом полугодии.