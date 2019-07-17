Теперь в Латвии и Литве при поиске работников обязаны называть зарплату сразу
Теперь и Литва, по примеру Латвии, сделала обязательным оглашение размера заработной платы в предложениях работы. Только эстонцы продолжают секретничать.
На прошлой неделе парламент Литвы большинством голосов (66 против пяти, 30 депутатов воздержались) принял поправку к Кодексу законов о труде, которая обязывает работодателей сообщать диапазон заработной платы в объявлениях с предложениями работы. Таким образом, Эстония стала единственной прибалтийской страной, в которой оглашение предлагаемой зарплаты не является обязательным.
В Латвии отражение заработной платы в предложениях о работе стало обязательным с ноября прошлого года. В результате резко возрос интерес потенциальных работников к предложениям работы, поскольку на прозрачном рынке труда сменить работу намного легче. Теперь и литовский рынок труда столкнется с серьезным изменением, поскольку только пятая часть (20%) предложений о работе в настоящее время публикуется с размером предлагаемой заработной платы.
«Прибалтийские страны движутся в сторону более прозрачного и справедливого рынка труда, и тот момент, когда оглашение предложений заработной платы в Эстонии станет само собой разумеющимся, – это лишь дело времени, – считает менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. – Оглашение размера оплаты труда выгодно как работнику, так и для работодателю, поскольку ускоряет процесс найма и стимулирует людей менять работу. Латвия и Литва неожиданно опередили нас в отношении оглашения заработных плат, и эти изменения определенно позитивно влияют на напряженную атмосферу местных рынков труда».
Треть предложений работы в Эстонии включает в себя оглашение заработной платы
Последние статистические данные показывают, что размер предлагаемой заработной платы оглашается почти в трети всех предложений работы (29%), опубликованных в текущем году на портале поиска работы CVKeskus.ee. За пять лет количество предложений работы с указанием оплаты труда увеличилось более чем в два раза.
Охотнее всего эстонские работодатели указывают диапазон заработной платы в предложениях работы в государственном секторе, в сфере транспорта, строительства, в правоохранительных органах и в сфере образования.
«Основная причина, по которой работодатели не оглашают уровни заработной платы в предложениях о работе, обусловлена тем, что окончательный размер заработной платы зачастую определяется в результате индивидуальных переговоров, – считает Хенри Аувяэрт. – Находясь в поиске кандидата на вакантную должность при нынешнем напряжении на рынке труда, работодатель не знает, какими навыками и знаниями будет обладать найденный им работник. Нужно быть готовым как к основательному обучению нового сотрудника, так и к корректировке должности, поэтому сложно спрогнозировать размер заработной платы. Тем не менее, раскрытие информации о заработной плате поможет соискателю лучше понять предлагаемую работу, и у работодателя есть возможность указать диапазон заработной платы вместо конкретного предложения о заработной плате, что является большой помощью для работника».
«Кроме того, работодатели боятся привлечь кандидатов, которые займут должность только из-за привлекательного уровня заработной платы. С другой стороны, исследования показали, что оглашение заработной платы увеличивает количество подходящих кандидатов, претендующих на рабочее место, так как это стимулирует тех работников, которые до сих пор только раздумывали о смене места работы», – добавляет Хенри Аувяэрт.
Для работника очень важно оглашение размера заработной платы
Результаты исследования рынка труда, опубликованные в этом году агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee, показывают, что большей прозрачности рынка труда ожидают и эстонские работники. В ходе исследования выяснилось, что недостаток информации о предлагаемой оплате труда является основной причиной, по которой потенциальные работники не решаются подать заявление о приеме на работу. Половина респондентов указали на это в качестве причины.
«Ожидание работников вполне естественно, поскольку диапазон заработной платы помогает оценить, стоит ли менять свою работу – при смене рабочего места мы хотим быть уверены, что на новой должности сможем выполнить свои финансовые обязательства и прожить», – пояснил Хенри Аувяэрт.
Руководитель агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер тоже считает, что, несмотря на ведущиеся последнее время разговоры о важности нематериальных ценностей при найме и удержании сотрудников, это вовсе не означает, что оплата труда менее важна. «Работнику все же хочется знать, какую заработную плату он будет получать».
Исследования агентства по исследованию зарплат показывают, что чем меньше человека устраивает оплата его труда, тем с большей вероятностью он будет готов сменить работу лишь из-за небольшого повышения заработной платы. В то же время предложение гораздо более высокой заработной платы будет мотивировать сменить рабочее место даже тех работников, которые довольны своим доходом.