Теперь в Латвии и Литве при поиске работников обязаны называть зарплату сразу

На прошлой неделе парламент Литвы большинством голосов (66 против пяти, 30 депутатов воздержались) принял поправку к Кодексу законов о труде, которая обязывает работодателей сообщать диапазон заработной платы в объявлениях с предложениями работы. Таким образом, Эстония стала единственной прибалтийской страной, в которой оглашение предлагаемой зарплаты не является обязательным.

В Латвии отражение заработной платы в предложениях о работе стало обязательным с ноября прошлого года. В результате резко возрос интерес потенциальных работников к предложениям работы, поскольку на прозрачном рынке труда сменить работу намного легче. Теперь и литовский рынок труда столкнется с серьезным изменением, поскольку только пятая часть (20%) предложений о работе в настоящее время публикуется с размером предлагаемой заработной платы.

«Прибалтийские страны движутся в сторону более прозрачного и справедливого рынка труда, и тот момент, когда оглашение предложений заработной платы в Эстонии станет само собой разумеющимся, – это лишь дело времени, – считает менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. – Оглашение размера оплаты труда выгодно как работнику, так и для работодателю, поскольку ускоряет процесс найма и стимулирует людей менять работу. Латвия и Литва неожиданно опередили нас в отношении оглашения заработных плат, и эти изменения определенно позитивно влияют на напряженную атмосферу местных рынков труда».

Треть предложений работы в Эстонии включает в себя оглашение заработной платы

Последние статистические данные показывают, что размер предлагаемой заработной платы оглашается почти в трети всех предложений работы (29%), опубликованных в текущем году на портале поиска работы CVKeskus.ee. За пять лет количество предложений работы с указанием оплаты труда увеличилось более чем в два раза.

Охотнее всего эстонские работодатели указывают диапазон заработной платы в предложениях работы в государственном секторе, в сфере транспорта, строительства, в правоохранительных органах и в сфере образования.

«Основная причина, по которой работодатели не оглашают уровни заработной платы в предложениях о работе, обусловлена тем, что окончательный размер заработной платы зачастую определяется в результате индивидуальных переговоров, – считает Хенри Аувяэрт. – Находясь в поиске кандидата на вакантную должность при нынешнем напряжении на рынке труда, работодатель не знает, какими навыками и знаниями будет обладать найденный им работник. Нужно быть готовым как к основательному обучению нового сотрудника, так и к корректировке должности, поэтому сложно спрогнозировать размер заработной платы. Тем не менее, раскрытие информации о заработной плате поможет соискателю лучше понять предлагаемую работу, и у работодателя есть возможность указать диапазон заработной платы вместо конкретного предложения о заработной плате, что является большой помощью для работника».