Ученые приблизились к созданию искусственного мозга

Мельбурнский королевский технологический университет создал микрочип, который имитирует биологические функции головного мозга. Это позволяет создавать и хранить воспоминания, рассказывает Xinhua. В основе лежит оптогенетика - способность контролировать процесс с помощью светового воздействия.
Микрочип использует световые волны для изменения электрического сопротивления с положительного на отрицательное, что эквивалентно формированию и разрыву нервных связей, пишет meddaily.ru. Это соотносится с созданием воспоминаний и с их утратой. То есть был создан искусственный синапс (место соединения нейронов), чувствительный к свету разной длины. Получалось, используя свет разного цвета, ученые активировали или отключали синапс.
Такая система может лечь в основу искусственного интеллекта нового поколения. Он будет развиваться и учиться, как настоящий человек, формируя новые воспоминания и стирая ненужную информацию. Плюс, исследование прольет свет на нейродегенеративные недуги.