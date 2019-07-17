Карьерам Шараповой и Уильямс предрекли скорый конец

Экс-седьмая ракетка мира, австрийка Барбара Шетт, рассказала о своем отношении к юной американке Кори Гофф, передает gotennis.ru.
"Ей не нужно играть слишком много. Больше 12 турниров в год и не получится, но лучше меньше. Гофф должна думать об учёбе, ведь эмоционально ей будет тяжелее, чем физически. Раньше она хотя бы могла гулять по улице, а теперь это невозможно.
Скоро в в женском Туре начнётся смена поколений. Серена поиграет еще пару лет, а вот Шарапова почти закончила карьеру", - цитирует Шетт Tennis World.