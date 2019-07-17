Невероятная ситуация: директор маленькой школы заставляет учителей ставить хорошие оценки своим родственникам

26 ушедших учителей – это цена за директора, выбранного руководить Гимназией Канепи пять лет назад. За пару лет сменилась почти половина коллектива, пишет Postimees.
«Мы хотим, чтобы у нас работали лучшие учителя. Тот, кто не хочет выкладываться на работе, уходит сам», - объясняет директор Ильви Суйслепп текучку кадров в школе.
Шесть смелых учителей, говоривших с Postimees, придерживаются иной позиции. На основании их историй можно сделать два вывода.
Учителя, в классах которых учатся дети или племянник директора, оказываются под психологическим давлением. Если влияние директора не приносит плодов, она заставляет учителя уйти, сведя трудовую нагрузку к нулю.
«Находясь в большом страхе пред потерей своего места, учителя не ставят ее детям четверки. Мне также кажется, что ее дети диктуют, кто из учителей уйдет, а кто останется», - говорит десятки лет простоявшая у доски учитель языка.
Учитель объясняет, почему она не хочет называть своего имени: «Маленькое место, где все всех знают. Любые разговоры останутся у нас тут на годы».
Учитель, которого водили к психологу
Учитель языка говорит, что детям директора (один учится в начальной школе, второй – в основной), а также племянник (ученик начальной школы) слишком много позволено: «Ее дочь в мае несколько дней отсутствовала в школе – и на других уроках. Из-за малого количества оценок в итоге она получила „4“. И эта оценка была, естественно, завышенной. Она не ходила на консультации, чтобы досдать темы».
Собеседница рассказала еще об одном случае. В школу пришел учиться молодой человек со сложной биографией: неполная семья, плохие друзья. Из-за этого страдали оценки.
«В третьей четверти поставила ему двойку, в четвертой – тройку. Юноша остался на летнюю работу. Смогла поставить ему тройку. Написала письмо руководству школы, что подросток должен учиться в уменьшенном классе. Он не может угнаться за остальными учениками», - поделилась воспоминаниями учитель.
Эту просьбу не удовлетворили.
«Классный руководитель молодого человека, я и учитель географии вместе с руководством поехали на разговор к психологу», - рассказывает учитель спокойным голосом.
«К психологу?!» - не смог поверить своим ушам автор материала.
«Да-да. Потому что я не решилась поставить ученику двойку», - объяснила учитель.
Психолог не говорил о том, как справляться с трудными учениками. Общение с ним представляло из себя обвинение учителя: «Это было шоком для нас и большим унижением».
Предложение отвести учителей к психологу, по словам директора Ильви Суйслепп, поступило от психолога: «Исходя из этого, мы отвезли трех учителей к психологу. Это было предложение психолога».
Общавшиеся с изданием учителя говорят одно и то же: директор требует, чтобы учителя ставили хорошие отметки, поскольку тогда родители не будут задавать лишние вопросы.
Учитель, которого заставили изменить оценку
Журналисты побывали у другого учителя, который показал переписку с мужем директора школы, просившим изменить оценку ребенку. В обращении отца нет ничего удивительного, если бы к переписке не были привлечены директор и завуч по учебной части.
Учитель ведет журналиста к своему компьютеру. Она не хочет пересылать письма, и не разрешает их цитировать. Так сильно она боится осуждения за длинный язык.
В этой переписке учитель унижается. Просит прощения, что недостаточно объяснила оценку. В некоторых письмах отец ссылается на законы, перечисляет, в какие инстанции может обратиться с жалобой на учителя.
Учителя загоняют в угол. Четверка директорского ребенка превращается в пятерку. Директор видит переписку, но не предпринимает ничего.
Вспоминая все это, учитель начинает плакать: «После этого я не ставила ребенку ничего ниже пятерок. Это унизило меня».
Она говорит, что люди уходят, поскольку их жизнь превращают в ад: «Директор отбирает людей по одному. Учителей терроризируют при помощи нагрузки. Твоя трудовая нагрузка сокращается настолько, что ты уже не может там работать».
Директор: «Это – ложь»
Директор Ильви Суйслепп говорит, что она не припомнит примеров, когда рабочая нагрузка сокращалась. Также директор не согласна с тем, что к ее детям и племяннику относятся иначе, чем к другим детям.
«Знаете, для меня это такая мелочь. Я никогда, ни разу, нигде не заставляла учителей менять оценки. Это попахивает ложью»,- говорит Суйслепп.
Директор говорит, что в обсуждении оценок своих родственников с подчиненными нет ничего особенного.
«Если я сознательный родитель и хочу знать об оценках своего ребенка, то это не означает, что ему нужно ставить более высокие оценки. Возможно, учителя сами чувствовали, что оценили несправедливо», - считает она.
Учитель, который ушел из профессии
Третий, попросивший об анонимности, учитель рассказал, как ученики по инициативе руководства оценивали учителей. Это для стало первым сигналом, что в школе что-то не так. Но, как бы то ни было, в конце учебного года учителя получили свидетельства.
«У меня были четверки-пятерки. Приняла это за шутку. В то же время были коллеги, которые плакали. Они получили тройки. Так вот уходили в летний отпуск», - припоминает она.
28 августа учителю сообщили, что в новом учебном году у нее остается половина рабочей нагрузки. В этих числах уже невозможно предложить свою кандидатуру в другой школе. А второй учитель того же предмета был перегружен.
Учитель ездила на работу из Пыльва – туда-сюда на автобусе, 50 километров каждый день. Со своей половинной нагрузкой прокатывала всю зарплату. Утром приезжала в Канепи вовремя, а обратно автобус шел только поздно вечером.
Она рассказывает об одном зимнем утре с сильной метелью: «Трактор еще не расчистил дорогу от Пыльва до Канепи, но мне нужно было вовремя успеть на урок. Рискнула и все же поехала. К счастью, в снегу не застряли, и я успела ровно к началу урока. На лестнице стояла завуч, руки в боки и спросила – ты, что не знаешь, что ты сегодня дежуришь? Ты должна была прийти раньше! - Хорошо, что я в тот день вообще добралась до места».
Автор позвонил завучу по учебной части Эде Таренд, но та отказалась комментировать.
«Я понимаю, что никого не интересует, что я езжу на работу в любую погоду. Но такие мелочи в итоге сравнивают тебя с землей», - говорит учитель. По ее словам, в школе происходит психологическое притеснение.
Учитель думала обратиться в Трудовую инспекцию, но отказалась: «Учителя либо являются подружками директора, либо не говорят, поскольку боятся потерять работу. Я не получила поддержки от остальных. Из-за этого я отказалась от профессии учителя».
Учителя, которые забрали детей на домашнее обучение
Каарел Йоала проработал в канепиской школе ИТ-специалистом и учителем информатики семь лет. В какой-то момент учителем информатики в школу пришла подружка директора, с которой Йоала, по его словам, не поладил. Новый учитель, по его словам, был неэтичен, - например, заставлял детей врать, чтобы создать аккаунт в Google.
«Я сделал директору замечание. Это стало началом охлаждения наших отношений. В начале июня директор пригласила меня к себе и сказала, что ходят слухи, будто я планирую уйти с работы. Я сказал, что сам я, конечно, никуда не уйду, если меня не заставят», - рассказал Йоала.
В начале августа он получил от директора письмо, в котором говорилось, что у управляющей школой волости нет денег на ИТ-специалиста. Это письмо Йоала показал журналисту.
Почерк знаком: зарплата наполовину меньше и наполовину меньшая нагрузка. Уже через неделю появился новый работник на полное место.
«Я говорил директору, что я не справлюсь. Это было просто унизительно. Нехватка денег стала предлогом, чтобы от меня избавиться».
В течение полугода учителем математики успела проработать в школе и его жена Карин: «Она больше стала жертвой притеснения, постоянно приходила домой в слезах».
«Завуч постоянно вмешивалась в мою работу, сидела на моих уроках. Она объясняла это тем, что родители ждут хороших результатов на экзаменах, - рассказала Карин Йоала. – Она предъявляла мне претензию, что я спрашивала у учеников, понимают ли они. Мне вдалбливали, что я должна исполнять учебную программу. А разговоры с детьми – это попытка получить дешевую популярность».
Карин Йоала предложили остаться на работу, но она его не приняла.
«Помню смешную ситуацию. Я уже сказала директору, что я не останусь. Тогда завуч подошла ко мне и начала петь слащавые песни, что у нас, конечно, возникали разногласия, но ее устраивает, что я там работаю».
Агрессивная, нервная, с большим количеством стресса – так Карин Йоала описывает работу в канепиской школе.
Собственные дети супругов Йоала тоже учились там же, пока родители не забрали их на домашнее обучение: «Наш ребенок-семиклассник приходил домой в состоянии стресса и не мог находиться в школе. Нервозность учителей передается ученикам».
Учитель, который решился сопротивляться
Из ныне работающих в канепиской школе учителей, единственная, кто решается говорить под своим именем – Кайди Валли-Мяги: «Коллеги говорят, что происходящее, конечно, ужасно, но продолжают в этом жить».
Она искала защиты в волости и в Министерстве образования и науки. В обоих учреждениях ей посоветовали обратиться в Трудовую инспекцию. В бюрократическом ответе инспекции сказано: «В поведении вашего работодателя, на основании описанного, могут прослеживаться признаки рабочего насилия».
По словам Валли-Мяги, все началось с четверки, которую она поставила в прошлом учебном году племяннику директора.
«Второй триместр. Поставила ее племяннику четверку по математике в триместре. Тогда у меня начали искать ошибки. [Начинают течь слезы.] Извините, мне нужно собраться», - с трудом выговаривает учитель.
«Директор пригласила меня к себе на беседу и спросила, почему я оценивала задачи, решенные в Nutisport (интернет-среда с математическими задачами – ред.). Nutisport не входит в учебную программу и теперь племянник не получил пятерки. Я объяснила, что в этой среде задачи решают все ученики, что предусмотрено программой».
В конце прошлого учебного года у учителей было развивающее собеседование с руководством школы. Собеседование Валли-Мяги длилось полтора часа.
«Меня сровняли с землей. Полтора час директора просто… [Начинает плакать.] Извините… Она просто говорила о том, что я сделала плохо».
Все успокоилось до второго триместра этого учебного года. Оценки были выставлены к 21 февраля. На этот раз племянник директора получил четверку по природоведению.
Валли-Мяги говорит, что в тот же день директор пришла в класс и поинтересовалась, начинается ли природоведение. Она ответила, что будет математика, поскольку у некоторых учеников еще не выставлены оценки. Валли-Мяги только написала для проверки домашнее задание на доске, как директор вмешалась: «Ну, и скажи, что тут неправильно!»
Заканчивая урок, директор сообщила, что не увидела на уроке ничего, что бы ей понравилось, и пообещала прийти еще.
Валли-Мяги говорит, что директор отправила ее в Тарту на прием к трудовому консультанту. После потребовала, чтобы учитель ответила, как директор ее притесняет. После еще несколько раз приходила на уроки.
Поворотным пунктом стала беседа с Валли-Мяги в классе 3 апреля. Если до того учителю обещали в новом учебном году новый первый класс, то теперь настроение директора изменилось.
«Директор сказала мне, что я должна возглавить проект против притеснений в школе. Я сказала, что наряду с первым классом у меня нет на это времени. Я уже ходила в детский сад на беседы, родители считаются со мной. Вот-вот должны были начаться уроки в подготовительной школе. Директор спросила, откуда я знаю, что получу первый класс?» - говорит Валли-Мяги.
«Тогда я спросила у директора, что она от меня хочет. Она ответила: „Пиши заявление и уходи“».
После этого Валли-Мяги отправилась в волостную управу. Она все рассказала и в июне вновь представила волости письменный отчет о происходящем.
Неделю назад пришел ответ: «Мы занимались этой историей уже несколько месяцев. На сегодняшний день мы пришли к понимаю, что этими случаями занимается Комиссия по рассмотрению трудовых споров».
Когда 13 июня Валли-Мяги пошла выяснять трудовую нагрузку на следующий учебный год, ей предложили вместо полной нагрузки 0,6 места. Этот договор она не подписала.
Родители собрали подписи в поддержку учителя. И им директор отказала. Ильви Суйслепп говорит и Postimees, что Валлиз-Мяги не годится для классного руководства первым классом.
«Родители поставили подписи под тем, что Кайди Валли-Ияги – заботливый, приятный человек. О ее поведении в трудовой сфере они же ничего не знают. Если бы вы узнали о претензиях, вы бы поняли»,- говорит Суйслепп.
Валли-Мяги говорит, что директор будет искать любую возможность, чтобы избавиться от нее.
Еще 28 июня секретарь школы подготовила для Валли-Мяги приказ. Якобы учитель была небрежной в заполнении журнала. В разделе «человеко- и граждановедение» учитель не подчеркнула слово «граждановедение».
В тот же день директор прислала ей электронное письмо, в котором на двух страницах было написано «Письменный обзор недостатков, выявленных в работе учителя Кайди Валли-Мяги».
Теперь учитель боится, что ее могут уволить из-за обращения в СМИ: «Но я больше не могу. Будь, что будет».
Сын учителя, из которого вытянули лжесвидетельство
В истории есть еще много мелких эпизодов. Один из них совсем киношный. Кроме племянника директора в классе Валли-Мяги учится и ее собственный сын. Однажды перед уроком физкультуры между мальчиками возникло недопонимание.
Племянник размахивал в раздевалке кедами и бил других. Арти вмешался. Он взял кеды, в процессе вывихнул руку племяннику и поставил обувь перед одноклассником, которому она принадлежала.
Но в этой истории было и другое видение.
В пятницу вечером Валли-Мяги получила письмо от сестры директора, в котором она просила выяснить случай притеснений. Согласно этому письму, жертвой притеснений стал сын сестры директора, который теперь боится идти в школу.
Валли-Мяги описывает, как спустя несколько дней к ней пришла завуч: «Завуч сказала, что в итоге Арти признался, что он это сделал. Отрицал, но только теперь признал, что двое других мальчиков сказали ему, чтобы он поиздевался над другими».
Арти рассказал журналисту, почему дал лжепоказания: «Я должен был сказать завучу, что там произошло. Рассказал. Они пригласили еще троих мальчиков поговорить. Обсудили и мы пошли обратно на урок. После нас вызвали снова».
Арти говорит, что в итоге признал себя виноватым.
«Я больше не мог там находиться. Завуч сказала мне, чтобы признался, и ударила кулаком по столу».
После завуч извинилась перед Арти. Таренд обещала извиниться и перед Кайди Валли-Мяги, но не сделала этого.
«Я собирался идти домой с мамой. Завуч попросила меня зайти в ее кабинет и сказала, что просит прощения, что обвиняла меня. Поговорили еще о чем-то, и она извинилась снова», - сказал Арти.
Журналист поинтересовался у Арти, вмешивалась ли она еще, если происходило нечто подобное?
«Нет. Потому что она обвиняет меня. А его (племянника директора – ред.) обычно не обвиняют».
Завуч отказался общаться с Postimees: «Я не буду говорить о проблемах, связанных с учениками и их родителями. У меня нет на это права».