Невероятная ситуация: директор маленькой школы заставляет учителей ставить хорошие оценки своим родственникам

Учитель, который решился сопротивляться

Из ныне работающих в канепиской школе учителей, единственная, кто решается говорить под своим именем – Кайди Валли-Мяги: «Коллеги говорят, что происходящее, конечно, ужасно, но продолжают в этом жить».

Она искала защиты в волости и в Министерстве образования и науки. В обоих учреждениях ей посоветовали обратиться в Трудовую инспекцию. В бюрократическом ответе инспекции сказано: «В поведении вашего работодателя, на основании описанного, могут прослеживаться признаки рабочего насилия».

По словам Валли-Мяги, все началось с четверки, которую она поставила в прошлом учебном году племяннику директора.

«Второй триместр. Поставила ее племяннику четверку по математике в триместре. Тогда у меня начали искать ошибки. [Начинают течь слезы.] Извините, мне нужно собраться», - с трудом выговаривает учитель.

«Директор пригласила меня к себе на беседу и спросила, почему я оценивала задачи, решенные в Nutisport (интернет-среда с математическими задачами – ред.). Nutisport не входит в учебную программу и теперь племянник не получил пятерки. Я объяснила, что в этой среде задачи решают все ученики, что предусмотрено программой».

В конце прошлого учебного года у учителей было развивающее собеседование с руководством школы. Собеседование Валли-Мяги длилось полтора часа.

«Меня сровняли с землей. Полтора час директора просто… [Начинает плакать.] Извините… Она просто говорила о том, что я сделала плохо».

Все успокоилось до второго триместра этого учебного года. Оценки были выставлены к 21 февраля. На этот раз племянник директора получил четверку по природоведению.

Валли-Мяги говорит, что в тот же день директор пришла в класс и поинтересовалась, начинается ли природоведение. Она ответила, что будет математика, поскольку у некоторых учеников еще не выставлены оценки. Валли-Мяги только написала для проверки домашнее задание на доске, как директор вмешалась: «Ну, и скажи, что тут неправильно!»

Заканчивая урок, директор сообщила, что не увидела на уроке ничего, что бы ей понравилось, и пообещала прийти еще.

Валли-Мяги говорит, что директор отправила ее в Тарту на прием к трудовому консультанту. После потребовала, чтобы учитель ответила, как директор ее притесняет. После еще несколько раз приходила на уроки.

Поворотным пунктом стала беседа с Валли-Мяги в классе 3 апреля. Если до того учителю обещали в новом учебном году новый первый класс, то теперь настроение директора изменилось.

«Директор сказала мне, что я должна возглавить проект против притеснений в школе. Я сказала, что наряду с первым классом у меня нет на это времени. Я уже ходила в детский сад на беседы, родители считаются со мной. Вот-вот должны были начаться уроки в подготовительной школе. Директор спросила, откуда я знаю, что получу первый класс?» - говорит Валли-Мяги.

«Тогда я спросила у директора, что она от меня хочет. Она ответила: „Пиши заявление и уходи“».

После этого Валли-Мяги отправилась в волостную управу. Она все рассказала и в июне вновь представила волости письменный отчет о происходящем.

Неделю назад пришел ответ: «Мы занимались этой историей уже несколько месяцев. На сегодняшний день мы пришли к понимаю, что этими случаями занимается Комиссия по рассмотрению трудовых споров».

Когда 13 июня Валли-Мяги пошла выяснять трудовую нагрузку на следующий учебный год, ей предложили вместо полной нагрузки 0,6 места. Этот договор она не подписала.

Трудовой договор Кайди Валли-Мяги. Директор предложила ей 0,6 места. ФОТО: Erik Tikan

Родители собрали подписи в поддержку учителя. И им директор отказала. Ильви Суйслепп говорит и Postimees, что Валлиз-Мяги не годится для классного руководства первым классом.

«Родители поставили подписи под тем, что Кайди Валли-Ияги – заботливый, приятный человек. О ее поведении в трудовой сфере они же ничего не знают. Если бы вы узнали о претензиях, вы бы поняли»,- говорит Суйслепп.

Валли-Мяги говорит, что директор будет искать любую возможность, чтобы избавиться от нее.

Еще 28 июня секретарь школы подготовила для Валли-Мяги приказ. Якобы учитель была небрежной в заполнении журнала. В разделе «человеко- и граждановедение» учитель не подчеркнула слово «граждановедение».

В тот же день директор прислала ей электронное письмо, в котором на двух страницах было написано «Письменный обзор недостатков, выявленных в работе учителя Кайди Валли-Мяги».

Теперь учитель боится, что ее могут уволить из-за обращения в СМИ: «Но я больше не могу. Будь, что будет».