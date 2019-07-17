Простоявшая десять лет на парковке развалюха притягивает к себе алкоголиков и детей

Автохлам привлекает алкоголиков, которые при плохой погоде используют Fiat Brava как укрытие. В драндулете играют и дети из близлежащих домов, пишет Tartu Postimees.

Опасность для детей

С машины украли регистрационные номера, разбили боковые стекла, целы пока люк и заднее стекло. В салоне можно наблюдать всяческий мусор и осколки. За годы автомобиль буквально врос в землю. Зимой на нем красуется толстая шапка снега. Так как эту рухлядь не сдвинуть с места, квартирное товарищество не может организовать нормальную уборку этого места.

Председатель квартирного товарищества Мартти Сепп начал переговоры с городом уже в 2011 году, когда на расположенной в углу дома парковке стояло три развалюхи. Два владельца вывезли из черты города свои машины, а Fiat остался на своем месте.

Сепп сказал, что жильцы дома боятся парковаться возле этой машины, поскольку ранее ее поджигали, а также она подвергалась вандализму. Кроме того, у людей есть страх, что дети травмируются, лазая по ней. «Дети прыгают по крыше, а у автомобиля стеклянный люк. Это очень опасно. Неужели что-то должно случиться, чтобы драндулет увезли оттуда?» - недоумевает он.

Парковка для развалюх

Квартирное товарищество не может отбуксировать Fiat, так как он припаркован на земле города. Город не может отогнать машину, так как, согласно порядку парковки, она припаркована правильно, и закон не позволяет ее отбуксировать. Также не принят закон, позволяющий доставить на платную парковку машину без страховки. Таким образом, Fiat может стоять на улице Ляэне еще десять лет.

Глава службы организации движения Тартуской городской управы Мартин Нелис подтвердил, что такими машинами действительно сложно заниматься. Город неоднократно отправлял владельцу извещения, что автомобиль нужно отогнать, но безрезультатно. Так как из-за осколков эта развалюха стала опасной, Нелис полагает, что привлечение полиции могло бы ускорить процесс отбуксировки. По его словам, город рассмотрит другие варианты решения этой проблемы.

Поскольку судебные исполнители арестовали Fiat, владелец не может утилизировать машину, но у него есть возможность отогнать ее в какое-нибудь другое место. Нелис отметил, что следы владельца ведут в Кивиыли. В Тарту этот человек давно не живет.

Нелис выразил надежду, что город сделает отдельную парковку для автохлама. Тем не менее, надо признать, что речь идет о единичном случае, и сейчас острой необходимости в такой парковке нет. В год городу поступает около 30 сообщений о брошенных машинах. Большинство владельцев реагируют на извещения города и перемещают свои транспортные средства.