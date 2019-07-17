Скоро процесс покупки недвижимости в Эстонии может измениться до неузнаваемости

Сидя дома на диване, вы надеваете очки виртуальной реальности, или очки VR. Одним нажатием кнопки вы находите меню, в котором выбираете подходящий объект, и – вперед! Прогуляйтесь по комнатам в виртуальном пространстве, изучите планировку, полюбуйтесь видами из окон и другими деталями, а затем выберите внутреннюю отделку. Так описывает виртуальную покупку недвижимости специалист по цифровому маркетингу бюро недвижимости Uus Maa Таави Альтпуу.

- Виртуальная реальность в недвижимости - это уже сегодняшний день или только будущее?

- Виртуальная реальность - это новая форма приобретения недвижимости в ближайшем будущем. Мы, как бюро недвижимости, должны уже сегодня начать разработку этих решений. Нужно быть готовыми к тому, что клиенты просто начнут этого от нас требовать. Опоздать нельзя.

Мы решили стать в этой области первыми в Эстонии и создали доступный для всех симулятор виртуальной реальности для нового проекта Järve Tornid.

- Что добавляет виртуальная реальность к процессу принятия решения о покупке?

- Самое полезное – это VR-очки. Люди часто понятия не имеют, как будет выглядеть их новый дом. Да, клиенту обычно показывают чертежи, но реальный вид его будущего жилища - пространственное решение, расположение и виды - остается в его представлении неполным. Виртуальная реальность помогает избавиться от кота в мешке, поскольку дает возможность познакомиться со своим новым жильем еще до того, как дом действительно будет готов.

- Но в чем разница между виртуальной реальностью и уже существующим виртуальным туром?

- Виртуальную реальность не следует путать с виртуальным туром. Виртуальная реальность - это симуляция, изображающая реальную среду, в которой вы можете перемещаться, а виртуальный тур представляет собой статичный существующий мир.

Например, сравним 3D-изображения и фотографии. 3D-изображения изображают, как будет выглядеть готовая квартира. Фотографии же отражают процесс строительства.

- К недвижимости можно получить виртуальный доступ дома, в офисе или даже в аэропорту?

- Как маклерам, так и клиентам нравится, что доступ в виртуальную реальность с использованием современных технологий можно получить не только в ограниченном пространстве и в одном конкретном месте. Например, в виртуальной реальности Järve Tornid мы используем гарнитуру Oculus Quest VR, которая позволяет людям ознакомиться с виртуальным объектом независимо от их местоположения.

- Какова реакция людей, использующих виртуальную реальность?

- Запомнилась реакция участников последних демонстраций: «это более реально, чем в жизни», «как будто я смотрю в окно» или «я не могу выходить на балкон, я боюсь высоты». Возможность выбрать подходящую внутреннюю отделку еще больше усиливат эмоции клиента. Можно выбрать цветовое решение для санузлов, дверей и полов и тут же увидеть, как это будет выглядеть.

- Какие возможности предложит виртуальная реальность в будущем?