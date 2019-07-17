Скоро процесс покупки недвижимости в Эстонии может измениться до неузнаваемости

Если до сих пор, даже с учетом всех технических инноваций, покупка недвижимости в Эстонии начиналась с ее просмотра, то сейчас в этой области происходят огромные изменения, и жилье стали покупать совершенно иначе, чем раньше, передает Kodustiil.
Сидя дома на диване, вы надеваете очки виртуальной реальности, или очки VR. Одним нажатием кнопки вы находите меню, в котором выбираете подходящий объект, и – вперед! Прогуляйтесь по комнатам в виртуальном пространстве, изучите планировку, полюбуйтесь видами из окон и другими деталями, а затем выберите внутреннюю отделку. Так описывает виртуальную покупку недвижимости специалист по цифровому маркетингу бюро недвижимости Uus Maa Таави Альтпуу.
- Виртуальная реальность в недвижимости - это уже сегодняшний день или только будущее?
- Виртуальная реальность - это новая форма приобретения недвижимости в ближайшем будущем. Мы, как бюро недвижимости, должны уже сегодня начать разработку этих решений. Нужно быть готовыми к тому, что клиенты просто начнут этого от нас требовать. Опоздать нельзя.
Мы решили стать в этой области первыми в Эстонии и создали доступный для всех симулятор виртуальной реальности для нового проекта Järve Tornid.
- Что добавляет виртуальная реальность к процессу принятия решения о покупке?
- Самое полезное – это VR-очки. Люди часто понятия не имеют, как будет выглядеть их новый дом. Да, клиенту обычно показывают чертежи, но реальный вид его будущего жилища - пространственное решение, расположение и виды - остается в его представлении неполным. Виртуальная реальность помогает избавиться от кота в мешке, поскольку дает возможность познакомиться со своим новым жильем еще до того, как дом действительно будет готов.
- Но в чем разница между виртуальной реальностью и уже существующим виртуальным туром?
- Виртуальную реальность не следует путать с виртуальным туром. Виртуальная реальность - это симуляция, изображающая реальную среду, в которой вы можете перемещаться, а виртуальный тур представляет собой статичный существующий мир.
Например, сравним 3D-изображения и фотографии. 3D-изображения изображают, как будет выглядеть готовая квартира. Фотографии же отражают процесс строительства.
- К недвижимости можно получить виртуальный доступ дома, в офисе или даже в аэропорту?
- Как маклерам, так и клиентам нравится, что доступ в виртуальную реальность с использованием современных технологий можно получить не только в ограниченном пространстве и в одном конкретном месте. Например, в виртуальной реальности Järve Tornid мы используем гарнитуру Oculus Quest VR, которая позволяет людям ознакомиться с виртуальным объектом независимо от их местоположения.
- Какова реакция людей, использующих виртуальную реальность?
- Запомнилась реакция участников последних демонстраций: «это более реально, чем в жизни», «как будто я смотрю в окно» или «я не могу выходить на балкон, я боюсь высоты». Возможность выбрать подходящую внутреннюю отделку еще больше усиливат эмоции клиента. Можно выбрать цветовое решение для санузлов, дверей и полов и тут же увидеть, как это будет выглядеть.
- Какие возможности предложит виртуальная реальность в будущем?
- С использованием виртуальной реальности, помимо внутренней отделки, уже скоро вы сможете выбрать подходящий дизайн интерьера. Например, сами сможете разместить в пространстве диван, кухонную мебель, освещение и другие элементы дизайна интерьера. Другими словами, обставляя свою виртуальную квартиру, покупатель как бы совершит виртуальную покупку, а это усилит эмоции и поможет сделать правильный выбор.
Если сейчас люди могут использовать виртуальную реальность для ознакомления с квартирами с тремя различными планировками и видами в проекте Järve Tornid, то наша главная цель состоит в том, чтобы создать отдельное портфолио для новых разработок. И, в более отдаленном будущем, виртуальная реальность может заменить обычную презентацию.
- Когда ожидается появление первого в Эстонии виртуального портала недвижимости?
- Перемещение рекламы недвижимости в мир виртуальной реальности требует времени, потому что еще не просчитана экономическая жизнеспособность данного проекта.
- Сколько времени средний житель Эстонии проводит в своем смартфоне и, для сравнения, сколько времени он проводит в виртуальной реальности?
- По данным опроса Kantar Emor, в 2017 году средний эстоноземелец использовал смартфон почти четыре часа в день, а виртуальная реальность вообще не использовалась. Но времена меняются. Очки VR уже есть в продаже, не говоря уже о том, что игровые комнаты, основанные на той же технологии, также набирают популярность.
- Что виртуальная реальность привнесет на рынок недвижимости?
- Виртуальная реальность делает процессы на рынке недвижимости более эффективными, внедряет инновации и новые технологии в бизнес-процессы. В конечном итоге, это не только изменит процесс купли- продажи недвижимости, но и поможет повысить профессионализм маклеров, например, путем предоставления интерактивных систем обучения.
- Таким образом, виртуальная реальность в сфере недвижимости и, в более широком смысле, в бизнесе, будет продолжать развиваться?
- Да. Инновация никогда не заканчивается. Кто не прыгнет в последний вагон поезда, тот отстанет, и чем дольше он будет бежать за вагоном, тем сложнее ему будет догнать поезд и забраться в вагон. Виртуальная реальность - один из таких вагонов, и мы уже едем в нем.