Привычки жителей Эстонии в электронной торговле изменились

Согласно исследованию, проведенному фирмой Kantar TNS, помимо общего увеличения объемов, самой крупной переменой за последние два года можно считать появление молодых интернет-покупателей, привыкших покупать товары онлайн и делающих это в больших количествах — доля покупок, совершенных с их помощью, за два года увеличилась на 10 процентов.
Руководитель направления электронной торговли в DPD Eesti Маргот Хейнсалу сказала, что, вероятно, именно поэтому покупатели все реже идут напрямую на сайт интернет-магазина и все чаще попадают в интернет-магазины через каналы социальных медиа. В странах Балтии эта тенденция наиболее характерна как раз для жителей Эстонии.
Если еще в 2016 году 6,2 процента покупок всех физических товаров в Эстонии совершались через интернет, то к сегодняшнему дню их доля выросла до 8,2 процента, а привычки и предпочтения в электронной торговле меняются, показывает международное исследование, заказанное логистической компанией DPD.
«Еще одна определенно изменившаяся тенденция – это нормализация возвратов товара. За два года количество возвратов покупок выросло на 5 процентов, и кривая его роста станет еще круче», – отметила Хейнсалу, добавив, что важные перемены заметны и категориях товаров: стабильно растет количество заказов продуктов питания и напитков (+2 процента), но в то же время значительно снизился объем покупки книг (-6 процентов).
В то время как в мировом масштабе при сравнении данных исследований 2016 и 2018 годов наиболее ощутимые изменения обнаруживаются в предпочтениях, касающихся места доставки посылок, то в Эстонии этот показатель остается одним и тем же на протяжении некоторого времени. А именно, жители Европы все более активно пользуются автоматами по выдаче посылок, хоть изменения и происходят медленно, а заказанные в интернете товары в основном по-прежнему доставляются прямо на дом (84 процента).
В Эстонии уже несколько лет используются преимущественно автоматы – именно их как место получения заказанных товаров выбрали 80 процентов жителей Эстонии, участвовавших в исследовании.