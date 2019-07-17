Законопроект: фирмы будут получать за гастарбайтеров штрафы в размере до 64 000 евро

Министерство внутренних дел разработало поправки к Закону об иностранцах и постановлению министра внутренних дел, которые заставят фирмы, нанимающие гастарбайтеров, оформлять работу иностранцев в соответствии с действительностью.
Планируется расширить обязательства фирм, использующих труд гастарбайтеров, начать применять обязанность доказательства обратного и продлить срок рассмотрения регистрации краткосрочной работы с 10 до 15 дней. Поправки к закону по плану должны вступить в силу 15 декабря 2019 года, а поправки к постановлению министра внутренних дел – 1 сентября 2019 года.
«Поправка к закону возложит ответственность за работу иностранца в Эстонии согласно требованиям на работодателя, который реально извлекает из этого пользу. У предпринимателя есть право использовать труд гастарбайтеров, но, пользуясь возможностью предусмотренной в законе более дешевой рабочей силы, он должен быть готов доказать соответствие условиям, предусмотренным законом», - сказал министр внутренних дел Март Хельме.
Сейчас некоторые фирмы с целью получения выгоды используют для найма гастарбайтеров фирмы, учрежденные в других странах Евросоюза. «У поступающих так фирм, использующих иностранную рабочую силу, появляется нечестное конкурентное преимущество. Изменения будут способствовать честному предпринимательству в Эстонии и в то же время поспособствуют трудовой занятости живущих в Эстонии людей», - заявил министр внутренних дел Март Хельме.
Если работа иностранца не будет отвечать предоставленным ему в Эстонии правовым основаниям работы, реально нанявшая его фирма, согласно законопроекту, будет обязана переоформить его работу в Эстонии в соответствии с действительностью. Если фирма не выполнит этого обязательства, полиция будет иметь право сделать ей предписание и выписать штраф в размере до 64 000 евро.