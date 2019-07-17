Фото: заложен краеугольный камень нового жилого квартала Пярну

Торжественная закладка краеугольного камня на Пикк, 16 в Пярну состоялась вчера, 16 июля. При этом площади в деревянной старинной, отреставрированной вилле, когда-то принадлежавшей управлению железных дорог, наполовину сданы или проданы. На первом этаже вилла расположится контора Swedbank.

Находящийся на перекрестке улиц Ая и Пикк комплекс будет полностью готов весной 2020 года.

Рядом с отреставрированной виллой растет четырехэтажный дом на 36 квартир. Цены квартир находятся в промежутке от 69 000 до 188 000 евро.

ФОТО: LVM.ee

Новое здание простых и понятных геометрических форм спроектировано с уважением к памятнику деревянной архитектуры в стиле модерн. Получившееся в результате сочетание старого и нового создает контрастное и отчетливое ощущение преемственности различных периодов времени.

Восстановленная старинная железнодорожная вилла выигрышно смотрится на фоне современного здания. Парковка перемещена на нулевой этаж и невидима с улицы. Лифт, который соединяет все этажи, позволяет удобно добраться до жилой зоны, а просторные балконы и террасы - создают очаровательную атмосферу, несмотря на то, что дом находится в самом центре города.