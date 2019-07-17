Ср, 17.07.2019
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  • Фото: заложен краеугольный камень нового жилого квартала Пярну

Фото: заложен краеугольный камень нового жилого квартала Пярну

ФОТО: LVM.ee

В центре Пярну растет интересный жилой квартал: к старинной деревянной вилле пристроен современный многоквартирный дом. В новом комплексе будут как жилые, так и коммерческие площади, сообщает Kodustiil

Торжественная закладка краеугольного камня на Пикк, 16 в Пярну состоялась вчера, 16 июля. При этом площади в деревянной старинной, отреставрированной вилле, когда-то принадлежавшей управлению железных дорог, наполовину сданы или проданы. На первом этаже вилла расположится контора Swedbank. 

Находящийся на перекрестке улиц Ая и Пикк комплекс будет полностью готов весной 2020 года. 

Рядом с отреставрированной виллой растет четырехэтажный дом на 36 квартир. Цены квартир находятся в промежутке от 69 000 до 188 000 евро.

ФОТО: LVM.ee

Новое здание простых и понятных геометрических форм спроектировано с уважением к памятнику деревянной архитектуры в стиле модерн. Получившееся в результате сочетание старого и нового создает контрастное и отчетливое ощущение преемственности различных периодов времени. 

Восстановленная старинная железнодорожная вилла выигрышно смотрится на фоне современного здания. Парковка перемещена на нулевой этаж и невидима с улицы. Лифт, который соединяет все этажи, позволяет удобно добраться до жилой зоны, а просторные балконы и террасы - создают очаровательную атмосферу, несмотря на то, что дом находится в самом центре города. 

Развитием виллы Управления железных дорог занимается Raudteevalitsuse villa OÜ, автор проекта - архитектурное бюро BOA, строитель - Mapri Ehitus. Продажей занимается LVM Kinnisvara.

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