У 16-летнего подростка при въезде из России в Эстонию нашли наркотики

На пограничном пункте пропуска в Нарве был задержан гражданин России 2003 года рождения, у которого был обнаружен при себе гашиш.
При проверке рейсового автобуса из России молодого россиянина заметила собака Налогово-таможенного департамента. Под его сиденьем эстонские пограничники нашли футляр с неким веществом. Тест выявил, что это гашиш. Молодой человек признался, что это принадлежит ему. Тест на наркотики россиянина показал положительный результат.
Туристу аннулировали визу, выдали запрет на въезд в страну и отправили в Россию.