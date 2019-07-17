Ср, 17.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
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  • У 16-летнего подростка при въезде из России в Эстонию нашли наркотики

У 16-летнего подростка при въезде из России в Эстонию нашли наркотики

Narva piiripunkt.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На пограничном пункте пропуска в Нарве был задержан гражданин России 2003 года рождения, у которого был обнаружен при себе гашиш. 

При проверке рейсового автобуса из России молодого россиянина заметила собака Налогово-таможенного департамента. Под его сиденьем эстонские пограничники нашли футляр с неким веществом. Тест выявил, что это гашиш. Молодой человек признался, что это принадлежит ему. Тест на наркотики россиянина показал положительный результат. 

Туристу аннулировали визу, выдали запрет на въезд в страну и отправили в Россию. 

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