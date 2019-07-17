В Норвегии погиб эстонский инструктор по подводному плаванию

В норвежском уезде Трунделаг в Хитра во вторник вечером произошло трагическое несчастье: инструктор по подводному плаванию в возрасте примерно 60 лет, обучавший эстонскую туристическую группу, внезапно почувствовал себя плохо и утонул, пишет портал NRK.
Медики попытались вернуть его к жизни, но безуспешно.
По словам издания, близкие оповещены о произошедшем, на месте действует кризисная команда, которая позаботится о людях, находившихся в туристической группе.
«Наша задача – обеспечить психологическую помощь. Мы на месте и поддержим людей, ставших очевидцами несчастья», - прокомментировал изданию руководитель кризисной группы Хеге Ли Реннинген.
По словам полиции, инцидент произошел во вторник вечером около 18 часов. Для выяснения обстоятельства трагедии начато расследование.
По словам руководителя операции Эббе Кимо, роковой для погибшего стала внезапная проблема со здоровьем.