"Нымме Калью" примет в Лиллекюла "Селтик"и рассчитывает на рекордный телеконтракт

По словам Техва, задачи "Калью" на игру "Селтиком" - быть готовым и играть на победу: "Это может звучать несколько странно, но так же странно звучало это и перед второй игрой с македонцами. Однако благодаря хорошему плану на игру и вере в свои силы, нам все удалось. Такая же концепция будет и в матче с "Селтиком". Команда на 100% готова. Есть у нас боязнь какая-то "Селтика"? Мы уважаем соперника, но не боимся. Такие же чувства у нас были и в 2017 году перед раундом с тель-авивским "Маккаби". Мы рады привезти "Селтик" в Таллинн. Это, в футбольном плане, как концерт "Металлики".