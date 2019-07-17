"Нымме Калью" примет в Лиллекюла "Селтик"и рассчитывает на рекордный телеконтракт

Президент "Нымме Калью" Куно Техва рассказал в интервью Postimees о планах команды перед возможной встречей во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА с шотландским "Селтиком" о том, где состоится матч и поведал также о возможной сумме продажи телеправ на игру.
По словам Техва, задачи "Калью" на игру "Селтиком" - быть готовым и играть на победу: "Это может звучать несколько странно, но так же странно звучало это и перед второй игрой с македонцами. Однако благодаря хорошему плану на игру и вере в свои силы, нам все удалось. Такая же концепция будет и в матче с "Селтиком". Команда на 100% готова. Есть у нас боязнь какая-то "Селтика"? Мы уважаем соперника, но не боимся. Такие же чувства у нас были и в 2017 году перед раундом с тель-авивским "Маккаби". Мы рады привезти "Селтик" в Таллинн. Это, в футбольном плане, как концерт "Металлики".
Свой домашний поединок "Калью" проведет в "Лиллекюла", хотя изначально домашней ареной в еврокубках у "Калью" значился стадион "Кадриорг": "Это разумно. Только шотландских фанатов ожидается около 3000 человек, поэтому "Кадриорг" тесноват. К тому же там и с освещением проблемы, а к нашей игре повышенный интерес и со стороны телевидения."
Сумму стоимости продаж телеправ Техва не назвал, но заметил, что в истории клуба она будет рекордной: "Вообще стоимость продажи ТВ-прав надо мерить не в деньгах, а в количестве людей, которые увидят эстонский футбол и культуру Эстонии. Но сумма все-таки не заоблачная."