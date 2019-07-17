Самоочищающиеся окна и дома, или как фотокатализ изменит будущее

Перейдем от окружающей среды к умным строительным материалам. Как тут работает фотокатализ?

Самоочищающиеся поверхности, например, стекла — это вторая привлекательная область применения фотокатализа. Тонкая пленка, например, того же диоксида титана, прозрачна и не видна для глаз. На таком стекле разлагаются органические молекулы по тому же радикальному принципу, то есть очищается и поверхность, и воздух вблизи поверхности. Это с одной стороны. А с другой стороны, такие покрытия обладают супергидрофильными свойствами, то есть вода не образует капель на поверхности стекла, а стекает пленкой, вымывая грязь, ну и при этом стекло не запотевает. Как пример использования - не запотевающие фотокаталитические покрытия на зеркалах автомобиля. Я пока не слышала о массовом производстве, но исследования в этой области проводят давно.

Такие пленки на стекле разрабатывают разные лаборатории мира, в то числе и в Таллиннском техническом университете в лаборатории химических пленочных технологий под руководством доктора Илоны Оя-Ацик. Ученые-материаловеды синтезируют пленки и изучают свойства материалов, а чтобы оценить активность материала - приносят нам инженерам-технологам, и мы с помощью уникального реактора, который позволяет тестировать совершенно разные покрытия, можем сравнить разные материалы, оценить их активность.

Такие покрытия выпускаются и на коммерческой основе. Функциональное или умное стекло, конечно, дороже обычных материалов, используемых в строительстве, но зато оно может оказаться более выгодным в ходе эксплуатации готовых объектов. Например, в Сингапуре самоочищающиеся покрытия сокращают эксплуатационные расходы небоскребов, поскольку мыть здания можно реже, а одна мойка стоит от 10 до 40 тысяч долларов, в зависимости от размеров, плюс экономия воды.

Я перейду к третьему применению - синтезу водорода.

Третьей глобальной и пока ещё потенциальной областью применения фотокатализа является синтез водорода. А водород, это прежде всего топливо. Зеленое топливо. Топливо, которое мы можем получать из воды и при сгорании такого топлива образуется вода. Это не фоссильное топливо, которого все ждут, где вода - восстанавливаемый и неисчерпаемый ресурс.

И да, водород действительно можно получить, используя только энергию солнечного излучения и катализатор, при комнатной температуре, никакого дополнительного электричества. Один момент, что выход водорода, на имеющихся материалах пока невелик, то есть водорода мало и получается он медленно.

То есть широкое применение этой технологии ограничено активностью материалов-фотокатализаторов. Чтобы двигаться дальше, эффективность процесса должна стать выше, а это в первую очередь означает, что необходимо синтезировать гораздо более активные материалы.

Эти задачи стоят сейчас перед учеными-материаловедами.

Мы с моей коллегой и другом, доктором Анной Моисеев, опубликовали статью, в которой искали связь между активностью фотокатализатора, то есть между его свойствами, и строением. И нашли очень интересные закономерности, позволяющие предположить, как должен выглядеть идеальный материал, как в нем должны распределяться дефекты. Во всем мире ученые ищут связь между строением материала и его фотокаталитической активностью. Наш взгляд и подтвержденные гипотезы отличались тем, что мы смотрели издалека, из макромира.

Обычно ученые придумывают и слегка видоизменяют разные способы синтеза, то есть синтезируют и потом изучают, что получилось. Мы попробовали найти глобальные закономерности, нам удалось обобщить знания и предсказать, как должен выглядеть идеальный материал. Осталось только специалистам придумать, как же его синтезировать. Есть цель, но пока непонятно, как до нее добраться.

Мы смотрели на материал с точки зрения макромира технологов, а материаловеды живут в микромире, я бы даже сказала в наномире, и я предполагаю, что способ, как синтезировать суперактивные материалы, будет обязательно найден. В изучении электричества, от Лейденской банки (1745 год) до первых, например, лампочек накаливания в 1890-1900 гг, прошло более 100 лет. Фундаментальная наука требует времени и накопления знаний.

И когда ученые научатся синтезировать правильные материалы - стены домов будут очищать воздух под действием солнца, если будет такая необходимость, конечно, потому что машины будут ездить на водороде, полученном из воды, который при сгорании опять образует воду, а водяной пар из выхлопной трубы нельзя назвать загрязнителем.