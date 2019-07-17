Годовщина катастрофы МН17: члены семей погибших потребовали от РФ признать вину

«Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми, - пишут авторы заявления. - Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена».

Авторы письма отмечают, что Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося: по их словам, потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов.

«Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным», - отмечается в письме. Его авторы надеются, что на судебном процессе «будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена».

«Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать», - заключают авторы обращения.

Накануне с призывом к России обратился и Совет Евросоюза. «ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», - говорится в принятой декларации.

В документе отмечается, что ЕС полностью поддерживает все усилия для установления «правды, справедливости и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН» и приветствует возбуждение уголовных дел против четырех подозреваемых.

Обвинения в рамках расследования дела о гибели самолета МН17 предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко. Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.

Судебный процесс над Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко должен начаться 9 марта 2020 года и будет проходить в соответствии с голландским законодательством. Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам уголовного кодекса Нидерландов - причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. При этом прокурор признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.

В МИД России, комментируя озвученные данные, указали, что они «не могут вызвать ничего, кроме сожаления», а на конференции не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление заявлений. «При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», - указали в МИДе. На Смоленской площади также отвергли обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать.