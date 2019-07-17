Из 500 000 островов Земли выбран самый лучший для отдыха

Филиппинский остров Сиаргао в 800 километрах от Манилы признан лучшим в мире благодаря окружающей его бирюзовой воде, белоснежным пляжам, шикарным кокосовыми рощами и мангровыми лесами. Об этом пишет Daily Star.
Остров пользуется большой популярностью среди туристов, изучающих пещеры, занимающихся сноркелингом или серфингом. Несмотря на то, что Сиаргао является заметной туристической точкой, он не обременен большим количеством путешественников, пишет turizm.ru. Дело в том, что попасть сюда довольно сложно. Это можно сделать только на лодках или небольших самолетах из близлежащих городов. Население удаленного острова составляет около 200 000 человек. Большинство туристов попадает на Сиаргао через Манилу. Россиянам удобнее всего добираться на остров с пересадками в Абу-даби, Дубае, Гонконге, Сингапуре и Дохе.
Сиаргао считается столицей серфинга на Филиппинах. Любители покататься на досках по волнам приезжают сюда с конца августа по октябрь. Большинство местных курортов и отелей предоставляют необходимое снаряжение, а также проводят уроки для новичков. Поклонникам пляжного отдыха лучше всего приехать сюда с начала октября до середины июня. Список развлечений на Сиаргао довольно богатый. Туристам предлагают покататься на каяке через лагуну Сугба, посетить скальные бассейны в Магпупунгко, прогуляться по потрясающему острову Кавхаган или отправиться в путешествие на лодке к соседнему острову Букас-Гранде, чтобы поплавать с медузами. Для осмотра острова и его достопримечательностей эксперты советуют брать в аренду мотоцикл или скутер.
Завершить изучение Сиаргао можно на почти пустынных пляжах Тихоокеанского региона, Алегрии и Санта-Фе. Для размещения туристов работают десятки отелей и пляжных домиков.
Эксперты в сфере путешествий также назвали лучшие европейские острова. В их число вошли испанская Ибица, итальянская Искья, а также греческие Парос, Крит и Миконос.