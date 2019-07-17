Бывший водитель ATKO: кто ездит в этих автобусах - тот просто камикадзе!

В конце мая Rus.Postimees писал о том, как Харьюской уездный суд наказал десятью днями ареста водителя автобуса фирмы ATKO, у которого не было тахографической карты цифрового тахографа и который не прошел необходимого для работы обучения. Сам водитель, к настоящему времени работающий в другой автобусной фирме, рассказал свою версию произошедшего: он винит бывшего работодателя в небрежном отношении, игнорировании правил и законов, а также обмане.
Николай (имя изменено - ред.) после нескольких лет работы на бетонном заводе сорвал спину и нуждался в лечении, а сам завод, обанкротившись, закрылся. Николаю пришлось задуматься, чем он хотел бы дальше зарабатывать на жизнь, и, поскольку ему всегда нравилось водить машину, он пошел на курсы водителей автобуса.
Он был в шаге от того, чтобы приступить к работе в Tallinna Linnatranspordi AS, когда ему позвонили из АТКО, куда он тоже когда-то отсылал свое резюме.
В итоге, по словам водителя, его заманили на работу обещаниями более высокой зарплаты с дополнительными выплатами.
Николай отмечает, что официально в трудовом договоре прописана зарплата в 4 евро/час плюс компенсации и дополнительные выплаты. Это его удивило, но договор он подписал. «У меня семья, дети, кредит», - добавляет Николай.
Работодатель, как уверяет Николай, был сразу поставлен в известность о том, что хотя профессиональное обучение им пройдено и экзамен на права категории D сдан, новые права еще не получены.
Нет проблем, практику можете пройти у нас, сказали ему на это в автобусной компании. Представитель компании пообещала ему поговорить с юристами, и те якобы заверили, что можно приступать к работе.
«В первый день мы со вторым водителем прокатились по маршрутам , а уже на следующий день в обед меня попросили выйти на линию — причем, дали маршрут на котором я вообще не ездил, вообще его не знал. Хорошо, навигатор спас», - рассказывает Николай.
Дальше — больше. По окончании первой смены ему тут же предложили выйти и на следующий день. Он, недолго думая, согласился. При этом дали ему уже другой автобус. Все это время Николай сталкивался с недочетами и неисправностями машин, на которых ему пришлось ездить. В одном случае, несмотря на жару, в автобусе не отключалась печка, из-за чего к водителю даже обращались недовольные пассажиры.
Так водитель-новичок отработал несколько дней, и снова в конце рабочего дня ему позвонил логистик, дав длинный незнакомый маршрут - в Клоогаранд.
Николай говорит, что во время следования по маршруту заметил полицейскую машину, та поехала за ним. Когда он припарковался на конечной остановке, полицейские подошли к нему и указали, что у автобуса не работает задний стоп-сигнал. В ходе дальнейшей проверки обнаружилось отсутствие карточки водителя, а в базе данных еще не было отмечено завершение профобучения.
Прямо там, на конечной остановке автобуса его посадили в полицейскую машину и отвезли в Таллинн, где тут же состоялся суд. Николай сообщил в АТКО о случившемся, в ответ ему предложили попросить полицию просто выписать штраф.
В суде же подняли неоплаченные Николаем штрафы от МуПо с тех времен, когда тот безуспешно пытался устроиться водителем такси и раньше времени установил на свою машину плафон.
«Тогда у меня не было денег заплатить, и штраф передали судебному исполнителю», - объясняет Николай. В итоге судья посчитал, что арест для нарушителя будет более действенной мерой, чем штраф.
«Я пытался объяснить, что все обучения и экзамены у меня пройдены, просто из за бюрократии не успел оформить карту, в итоге только скостили срок - дали 10 суток вместо 15».
Прямиком из здания суда на Лубья Николай отправился в тюрьму. "Даже на ужин пятичасовой успел. А ведь еще с утра планы были с семьей погулять", - шутит он.
Когда же через десять дней он вышел из тюрьмы, оказалось, что с рабочего места его не уволили, напротив, ждут снова за руль - только на сей раз попросили дождаться получения официального документа о прохождении профобучения. «Водители им нужны, нехватка кадров большая», - объясняет Николай.
После ареста Николай отработал еще месяц и четыре дня, но в итоге получил всего 718 евро брутто - за работу 12 часов в день пять дней в неделю.
Ремонт спустя рукава
Вернувшись после ареста к работе, Николай продолжал обращать внимание работодателя на то, что машины не в порядке. Постоянную машину за ним так и не закрепили, порой он узнавал номер автобуса, на котором ему предстояло выходить на маршрут, за несколько часов до начала смены.
"Каждый день выходишь на линию на разных автобусах, все они сломаны. Говоришь об этом начальству, отправляешь автобус в ремонт, но никто ничего не делает", - жалуется он.
Наконец, один из автобусов, с которым было связано множество проблем, записали на ремонт. Когда Николай приехал в депо, ремонтник, не заходя в бокс, вывернул руль и сказал: "Нормально, не хуже чем у всех".
Про дверь, которую заедало и она не открывалась с первого раза, автомеханик, пожав плечами, также сказал: «Да все нормально».
Недоразумение с зарплатой
После этого Николай оставил ключи в машине и сказал, что больше работать в этой компании не хочет. В день зарплаты оказалось, что с него вычли деньги за форменную одежду — рубашки и галстук, не заплатили дополнительных выплат, а также сняли 250 евро за срыв маршрута.
Более того, в компании ему предложили подписать документ, где говорилось, что Николай приехал на ремонт, увидел очередь, психанул и ушел, в то время как механики проверили автобус и установили, что с ним все в порядке. Эту бумагу Николай отказался подписывать. "Раз моей подписи нет, значит, я не согласен с этим", - считает он, указывая на то, что в депо не стали ремонтировать аварийные колодки и двери.
По его оценке, по окончательному расчету от должен быть получить порядка 1500 евро нетто. «Кинули меня как пионера", - грустно подытожил он.
Отдых за свой счет
Неграмотно составленные маршруты - также беда для водителей. График составлен так, что порой водителю ничего не остается, кроме как нарушать режим труда и отдыха, считает герой истории.
Наученный горьким опытом Николай далее старался работать, строго придерживаясь правил. К примеру, когда его автобус прибыл на конечную остановку с десятиминутным опозданием из-за пробок, водитель тут же позвонил в диспетчерскую и известил о том, что на следующий круг выйдет на 10 минут позже графика, поскольку по правилам должен отдохнуть полчаса.
«На линию дается, допустим, час, но опоздание составляет 15-20 минут, дальше полчаса нужно соблюдать режим труда и отдыха, это время приходится урезать», - объясняет Николай.
Он привел в пример случай, когда даже на полностью исправном автобусе и выехав на маршрут ранним утром, опоздал на три минуты. «А на сломанном и в часы пик — это все пятнадцать минут лишних, которые даришь работодателю», - говорит он.
«Был случай, другой водитель рассказал - он так остановился на маршруте, и 45 минут люди сидели — ждали, чтобы он получил положенный отдых».
Николай говорит, что в подобных случаях руководство неофициально само подталкивает водителей к тому, чтобы вытащить цифровую карточку из тахографа и проехать лишнее время без регистрации.
Одна из проблем, связанных с отсутствием четко привязанных к определенному водителю машин, это своевременная заправка.
«Ты знаешь, на сколько рассчитан бак, заправляешь, но на следующий день оказывается, что на этом автобусе уже кто-то поехал, а тебе дают другой», - описывает Николай типичную ситуацию
«А там нет бензина. Ты едешь на базу, через весь город, в свой обеденный перерыв за свой счет. А это час туда и обратно дороги, плюс надо заправиться и заполнить бумаги. Вот и летишь как угорелый, чтобы успеть».
Список проблем внушителен
Описывая условия работы в компании АТКО, Николай заявляет, что практически весь автопарк предприятия провалил бы техосмотр, если его провести прямо сейчас и без предупреждения.
Техосмотр эти автобусы, каждый из которых имеет пробег свыше миллиона километров, проходят за деньги, уверен водитель.
Аудиозаписи рабочих телефонных разговоров Николай подтверждают, что о проблемах автопарка в курсе и диспетчер и другие водители.
Николай поясняет, что фирме невыгодно тратить деньги на обслуживание автобусов, потому что у АТКО договор с Таллинном, по которому фирма должна эксплуатировать автопарк еще два года, после чего получит новые автобусы. "Неудивительно, что вкладываться в ремонт не хотят", - добавляет он.
Колодки пищат, тосол течет, масло тоже, печка не отключается в жару, баки пробиты, все дребезжит, кардан шумит, табло показывает перегрев, все что может гореть на приборной доске - горит как гирлянда на елке; дворники такие, что, кажется, отвалятся сейчас; проблемы с тормозами, не горят фары и стоп-сигналы, перечисляет Николай.
«Была машина со сломанной турбиной - вообще не едет, с остановки не тронуться, скорость набирает еле-еле», - описал он.
«Постоянно автобусы стоят, были случаи - на пути сломался, подбираешь пассажиров, везешь двойной вес, в итоге перегрев, потому что машина на это не рассчитана. Приезжаешь на вокзал - а там уже и с тосолом проблемы, и с маслом, хотя сам заливал полный бак».
По его словам, сломанные автобусы АТКО, сиротливо стоящие на обочине, постоянно можно увидеть проезжая по маршрутам — в Суурупи или в Палдиски.
"Не автобус, а помойка: на нем ездить нельзя, только камикадзе на такое решится. А если что случится - я ответственный. Спросят - а зачем брал, ты же знал что он не в порядке. Я, что, должен рисковать своим здоровьем?" - задает он риторический вопрос, напоминая, что по закону водитель автобуса должен ехать в комфорте, без лишнего шума, в противном случае испытываемый им стресс влияет на вождение.
Ответ АТКО
В ответ на запрос Postimees логистик компании АТКО Грете Альвисте сообщила, что предприятие обслуживает пассажиров только на прошедших техосмотр автобусах, в отношении которых постоянно осуществляется плановое техническое обслуживание.
В ходе планового обслуживания проверяется техническое состояние автобуса и при необходимости проводятся ремонтные работы, уточнила она.
В ответе Альвисте также указывается, что в случае с рейсами, проходящими через центр Таллинна, пробки, возникающие в часы пик и из-за дорожного ремонта, влияют на движение автобусов, и, исходя из масштабов пробок, в различные дни могут возникать изменения в движении автобусов.
«Использование тахографов для водителей автобусов является обязательным в соответствии с должностной инструкцией. Все наши водители прошли профессиональное обучение и имеют соответствующее свидетельство о квалификации», - утверждает Альвисте.
В марте этого года Postimees сообщал о полицейском рейде, в ходе которого были проверены девять автобусов фирмы АТКО, курсирующих между Синди и Пярну. Из девяти автобусов состояние пяти не соответствовало требованиям, и их направили на экстренный техосмотр. У одного автобуса были раскручены болты колес. В одном автобусе разбитое боковое стекло было заменено неподходящим материалом. В двух автобусах протекало масло.
В мае этого года сообщалось, что принадлежащая вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу автобусная фирма признала многочисленные нарушения и согласилась досрочно прекратить свою деятельность по обслуживанию ряда автобусных линий в Харьюмаа.