Бывший водитель ATKO: кто ездит в этих автобусах - тот просто камикадзе!

«Тогда у меня не было денег заплатить, и штраф передали судебному исполнителю», - объясняет Николай. В итоге судья посчитал, что арест для нарушителя будет более действенной мерой, чем штраф.

«Я пытался объяснить, что все обучения и экзамены у меня пройдены, просто из за бюрократии не успел оформить карту, в итоге только скостили срок - дали 10 суток вместо 15».

Прямиком из здания суда на Лубья Николай отправился в тюрьму. "Даже на ужин пятичасовой успел. А ведь еще с утра планы были с семьей погулять", - шутит он.

Когда же через десять дней он вышел из тюрьмы, оказалось, что с рабочего места его не уволили, напротив, ждут снова за руль - только на сей раз попросили дождаться получения официального документа о прохождении профобучения. «Водители им нужны, нехватка кадров большая», - объясняет Николай.

После ареста Николай отработал еще месяц и четыре дня, но в итоге получил всего 718 евро брутто - за работу 12 часов в день пять дней в неделю.

Ремонт спустя рукава

Вернувшись после ареста к работе, Николай продолжал обращать внимание работодателя на то, что машины не в порядке. Постоянную машину за ним так и не закрепили, порой он узнавал номер автобуса, на котором ему предстояло выходить на маршрут, за несколько часов до начала смены.

"Каждый день выходишь на линию на разных автобусах, все они сломаны. Говоришь об этом начальству, отправляешь автобус в ремонт, но никто ничего не делает", - жалуется он.

Наконец, один из автобусов, с которым было связано множество проблем, записали на ремонт. Когда Николай приехал в депо, ремонтник, не заходя в бокс, вывернул руль и сказал: "Нормально, не хуже чем у всех".

Про дверь, которую заедало и она не открывалась с первого раза, автомеханик, пожав плечами, также сказал: «Да все нормально».

Недоразумение с зарплатой

После этого Николай оставил ключи в машине и сказал, что больше работать в этой компании не хочет. В день зарплаты оказалось, что с него вычли деньги за форменную одежду — рубашки и галстук, не заплатили дополнительных выплат, а также сняли 250 евро за срыв маршрута.

Более того, в компании ему предложили подписать документ, где говорилось, что Николай приехал на ремонт, увидел очередь, психанул и ушел, в то время как механики проверили автобус и установили, что с ним все в порядке. Эту бумагу Николай отказался подписывать. "Раз моей подписи нет, значит, я не согласен с этим", - считает он, указывая на то, что в депо не стали ремонтировать аварийные колодки и двери.