Кальюлайд сделала важное заявление, провожая судно антарктической экспедиции

Президент Керсти Кальюлайд отметила, провожая в среду в порту Роомассааре парусное судно "Адмирал Беллинсгаузен", что Эстония должна вместе с другими северными народами бороться за чистую планету.
«Замечательное чувство провожать сегодня в путь наш собственный парусник, чтобы он показал, что эстонцы всегда были народом мореплавателей, открывшим целый один континент, и что Антарктика была важной для эстонцев еще 200 лет назад и остается важной до сих пор», - сказала Кальюлайд.
По словам президента, "Беллинсгаузен" также подает сигнал, что 200 лет назад мировой океан был гораздо чище, а беспокойство за планету было гораздо меньшим. Это мессдж, который многие эстонцы пока что воспринимают недостаточно серьезно, сказала она.
«Так что яхта "Беллинсгаузен", хотя она и уйдет далеко от дома, должна донести до нас знание и понимание, что мы должны стремиться вместе с другими северными народами защищать чистую планету и бороться за нее. За то, чтобы айсберги не таяли, ледники не разрушались, а наша планета оставалась пригодной к использованию и к тому времени, когда вырастут наши дети и внуки», - сказала президент.
Яхта "Адмирал Беллинсгаузен" 11 июля вышла из российского Кронштадта. Команда яхты планирует достичь Антартики в 200-ю годовщину открытия континента — 28 января 2020 года.