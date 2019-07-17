Эстонская фирма планирует построить в Литве завод биоэтанола за 180 млн евро

Компания Baltic Bioethanol, зарегистрированная в Эстонии, планирует построить в Кедайнской свободной экономической зоне в Литве завод биоэтанола стоимостью 180 млн евро, сообщает BNS, ссылаясь на деловую газету Verslo zinios.
Биоэтанол будет производиться из соломы, сейчас выясняются возможности поставок соломы на предприятие, идут переговоры с фермерами.
Строительство завода может начаться в 2021-2022 годах, проект будет финансироваться за счет средств различных фондов и финансовых учреждений.
Подобные инвестиционные проекты Baltic Bioethanol реализует в Латвии и Венгрии.
45 процентов компании Baltic Bioethanol принадлежит австрийской фирме PPP Technology & Management GmbH, столько же – руководителю компании Янне Ристо Самуэлю Харьюнпяя и еще 10 процентов – финансовому руководителю Каспару Оясоо.
В прошлом году в Латвии был запущен проект стоимостью 150 млн евро
В октябре компания объявила, что планирует построить завод по производству биоэтанола на сумму 150 миллионов евро в Бауске на юге Латвии. Компания будет производить энергию из соломы. «За последние два года мы оценили нескольких стран, изучили доступность соломы и пришли к выводу, что здесь она достаточно хорошая. В год предусмотрено производить 50 тысяч тонн биоэтанола, на что необходимо 300 тысяч тонн соломы», - рассказал глава Baltic Bioethanol Карл Хорнхофер в прошлом году.
Представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Роландо Хуапайя-Делгадо отметил, что постепенно происходит переход с биотоплива первого поколоения на биотопливо второго поколения. «Это значит, что его получают не из продуктов питания, но из биомассы», - заявил Хуапайя-Делгадо.
В новый завод первоначально планировали вложить 150 млн евро – это будет самый крупный инвестиционный проект в Земгале за последние годы. Почти 100 процентов продукции планируют экспортировать.
Для осуществления проекта предприятие планирует начать подписывать договоры с местными фермерами в сентябре. Всего таких договоров будет около трехсот.
Строительство начнется предположительно в 2022 году. Уже в сентябре город Бауска инвестировал 3 миллиона евро в строительство коммуникаций для будущего индустриального парка, который будет на месте бывшего аэропорта.