Ср, 17.07.2019
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В EKRE уже нашли замену генпрокурору Лавли Перлинг

Лавли Перлинг.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в начале августа представит партнерам по коалиции своего кандидата на пост генпрокурора страны.

«Да, есть», - сказал председатель EKRE Март Хельме в ответ на вопрос, есть ли у EKRE собственный кандидат на пост генпрокурора страны вместо Лавли Перлинг. Хельме не стал называть имя кандидата.

«Мы запланировали на начало августа заседание коалиционного совета, там эта тема будет поднята», - сказал Хельме.

Министр юстиции Райво Аэг сказал на инфочасе Рийгикогу в начале июня, что кандидатуру генпрокурора страны правительству представит министр юстиции и что предстоит также выслушать мнение правовой комиссии Рийгикогу. «На сегодняшний день я представил кандидатуру генпрокурора страны Лавли Перлинг, ни с одним другим кандидатом переговоры не ведутся», - сказал Аэг.

Аэг выразил надежду, что переговоры в коалиции продолжатся в приличном темпе и консенсус по кандидату будет достигнут.

Хельме ранее заявлял, что EKRE внушает беспокойство предполагаемый конфликт интересов в случае Перлинг, ссылаясь на брак Лавли Перлинг с заместителем гендиректора полиции безопасности Мартином Перлингом.

Срок службы Лавли Перлинг истекает в октябре.

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