Государство решило поддержать фирмы, выдающие быстрые кредиты?

По его словам, с того момента, как были введены ограничения, Министерство следило за рынком быстрых кредитов и теперь цифры показывают, что можно сделать послабления. «Доля невыплаченных кредитов в кредитном портфеле упала почти на половину. Это дает возможность позволить потребителю больше информации», - сказала Тальвинг. Она сослалась на данные, собранные Банком Эстонии, согласно которым с годами становилось все меньше тех взявших кредит, которые были неспособны его вернуть и остались должны.

Но то, что больше людей стали в состоянии вернуть кредит, не означает, что тех, кто берет кредиты, стало меньше. Напротив, за последние годы их число резко выросло.

И все же министерство считает, что жесткое рекламное ограничение больше не является необходимым. «С одной стороны, так фирмам будет проще войти на рынок, поскольку они могут рекламировать свою новую продукцию. С другой – реклама даст потребителям возможность узнать больше о продукции и сделать осознанный выбор», - сказала Тальвинг.

Сейчас проект поправки к Закону о рекламе находится на согласовании. Министерство экономики надеется уже в этом году внести этот закон на рассмотрение правительства. После этого его должен будет рассмотреть Рийгикогу.

Большая чистка на рынке быстрых кредитов

В 2016 году государство начало наводить порядок на рынке быстрых кредитов. До этого теоретически каждый мог выдавать быстрые кредиты, назначить космические процентные ставки и говорить о том, как быстрый кредит решит все проблемы.

После вмешательства государства фирма, выдающая быстрые кредиты, должна была иметь лицензию от Финансовой инспекции, кредитор был обязан оценивать платежеспособность клиента и прекратить рекламу, побуждающую взять кредит. После введения поправки прекратили свою деятельность сотни кредитных фирм.

Если, например, в 2014 году в Эстонии насчитывалось более 600 поставщиков финансовой услуги, то теперь, по данным Финансовой инспекции за прошлый год, их насчитывалось в Эстонии 71.