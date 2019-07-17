Государство решило поддержать фирмы, выдающие быстрые кредиты?

Министерство экономики хочет отменить жесткие ограничения на рекламу фирм, выдающих быстрые кредиты, которые были введены три года назад, когда государство решило сурово навести порядок на рынке быстрых кредитов. Теперь министерство считает, что пришло время смягчиться, пишет Postimees.
Министерство запросило мнение кредитных контор, но забыло спросить его у кредитных консультантов.
Сейчас реклама быстрых кредитов может содержать только обязательную информацию, например, процентную ставку, ставку затратности кредита и контакты предприятия. Согласно законопроекту, ограничение было бы признано недействительным и в дальнейшем поставщик услуги быстрого кредита мог бы, помимо обязательной информации, рекламировать все, что захочет.
«Эта поправка не повлияет на требования, предъявляемые к рекламе потребительских кредитов, по-прежнему будет исключено превращение рекламы в более привлекательную», - сказала вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по внутреннему рынку Кристи Тальвинг. По ее словам, реклама и в дальнейшем должна быть более ответственной и сбалансированной. «Нельзя производить впечатления, что взять кредит – это просто и не несет риска», - сказала Тальвинг.
Таким образом, по-прежнему были бы запрещены слоганы в стиле «простой кредит»: «дешевый лизинг», «ни часа без денег» и т.п. фразы, использовавшиеся еще три года назад. Хотя слоганы не будут использоваться и в дальнейшем, поправка к закону позволит фирмам, предлагающим быстрые кредиты, публиковать о себе больше информации, например, заказные статьи.
По оценке министерства, поправка помогла бы улучшить конкуренцию и поспособствовать инновациям на рынке быстрых кредитов. Так же считают и сами фирмы, предлагающие эту услугу.
«Здесь хорошо бы провести сравнение с покупкой автомобиля. Покупая машину, выясняют преимущества модели, цены и то, почему какой-то автомобиль более прочен, чем другой. Новый закон позволил бы клиенту делать то же самое с небольшим кредитом», - сказал глава Credit24 Иво Попп.
Член правления Союза консультантов по задолженностям Эстер Сааг не столь оптимистична. По ее словам, поправку можно было бы приветствовать, если бы поставщики кредитов давали людям объективную информацию.
«Есть опасения, что реклама будет приводить только показатели, выгодные кредиторам», - сказала Сааг.
Так кредиторы смогли бы подробно описывать, что клиент может взять отпуск от платежей и изменить условия договора, но это может быть вовсе не в интересах взявшего кредит. «Это создает у человека обманчивое впечатление, что, если возникнут проблемы с выплатой, он возьмет отпуск и потом будет платить дальше. То, что с этим отпуском от платежей у него вырастут побочные расходы, этого не говорится, и до этого человек, берущий кредит, может не додуматься», - сказала Сааг.
О том, что Министерство экономики планирует изменить ограничения на рекламу, Сааг услышала от журналиста. При составлении законопроекта Министерство экономики ни разу не посоветовалось с консультантами по задолженностям. Вице-канцлер Тальвинг утверждает, однако, что было сделано не намеренно.
В пояснительной записке к законопроекту консультантами обозначено MTÜ FinanceEstonia, объединяющее фирмы, выдающие потребительские кредиты, и посредников. По словам Тальвинг, идея смягчить Закон о рекламе родилась все же у чиновников. «В начале года мы предложили министру экономики Таави Аасу пересмотреть его», - сказала Тальвинг.
По его словам, с того момента, как были введены ограничения, Министерство следило за рынком быстрых кредитов и теперь цифры показывают, что можно сделать послабления. «Доля невыплаченных кредитов в кредитном портфеле упала почти на половину. Это дает возможность позволить потребителю больше информации», - сказала Тальвинг. Она сослалась на данные, собранные Банком Эстонии, согласно которым с годами становилось все меньше тех взявших кредит, которые были неспособны его вернуть и остались должны.
Но то, что больше людей стали в состоянии вернуть кредит, не означает, что тех, кто берет кредиты, стало меньше. Напротив, за последние годы их число резко выросло.
И все же министерство считает, что жесткое рекламное ограничение больше не является необходимым. «С одной стороны, так фирмам будет проще войти на рынок, поскольку они могут рекламировать свою новую продукцию. С другой – реклама даст потребителям возможность узнать больше о продукции и сделать осознанный выбор», - сказала Тальвинг.
Сейчас проект поправки к Закону о рекламе находится на согласовании. Министерство экономики надеется уже в этом году внести этот закон на рассмотрение правительства. После этого его должен будет рассмотреть Рийгикогу.
Большая чистка на рынке быстрых кредитов
В 2016 году государство начало наводить порядок на рынке быстрых кредитов. До этого теоретически каждый мог выдавать быстрые кредиты, назначить космические процентные ставки и говорить о том, как быстрый кредит решит все проблемы.
После вмешательства государства фирма, выдающая быстрые кредиты, должна была иметь лицензию от Финансовой инспекции, кредитор был обязан оценивать платежеспособность клиента и прекратить рекламу, побуждающую взять кредит. После введения поправки прекратили свою деятельность сотни кредитных фирм.
Если, например, в 2014 году в Эстонии насчитывалось более 600 поставщиков финансовой услуги, то теперь, по данным Финансовой инспекции за прошлый год, их насчитывалось в Эстонии 71.