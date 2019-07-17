"Левадия" подписала двукратного лучшего бомбардира чемпионата Эстонии

Уроженец Петербурга, Евгений Кaбаев, становившийся в составе силламяэского "Калева" лучшим бомбардиром Эстонии, подписал контракт с таллиннской "Левадией" до конца 2020 года.
Евгений Кабаев на протяжении 8 сезонов с перерывами на российские и финские клубы выступал за силламяэский "Калев". Сначала на позиции правого крайнего нападающего, а после завершения карьеры Вячеславом Заховайко, Кабаев сместился в центр нападения, где и стал в 2014 и 2016 годах лучшим бомбардиром Эстонии с 36 и 25 голами. В активе Кабаева выступления за пражский "Богемианс" (34 игры, 6 голов) и клуб из "лучшей лиги мира", российской ФНЛ, СКА (Хабаровск), где на счету Кабаева 24 матча и один гол.
Также Кабаев в 2015 году пробовал свои силы в чемпионате Индонезии, клубе "Персия Джакарта", но из-за специфики этой азиатской страны провел всего один матч за клуб, разорвал контракт и вернулся в "Калев".