Продавцы об обмане на рынках: наших людей не проведешь

В последнее время в СМИ поднимается тема происхождения товаров на эстонских рынках, поскольку проверки выявляют продавцов, которые используют нечестные приемы торговли — польский товар выдают за эстонский. По словам самих продавцов, покупателей на рынках так просто не проведешь, да и частые проверки быстро отсеивают нечестных торговцев.
Сегодня днем на Пайдеском рынке за прилавком с большим ассортиментом можно было увидеть Яниса Харкманна. По его словам, люди в последнее время стали более осторожными и стали больше интересоваться честностью продавцов. «Один человек даже кричал, что я продаю польский и литовский товар», - сказал Järva Teataja Херкманн.
Он отмечает, что проверки проходят часто и у каждого продавца на рынке, безусловно, все документы должны быть в порядке. Помимо того, что происхождение товара указано на бумагах, должны быть оплачены и все налоги. В ассортименте у Херкманна есть эстонский, латвийский и польский товары. «Все честно написано на ценнике, каждый покупатель может сам с этим ознакомиться», - говорит он.
Элле-Имби Мартсепп торгует на рынке продукцией предприятия, которое принадлежит ее сыну. В основном она продает мед. Весь товар из Ярвамаа. «Да, люди стали больше интересоваться, продаю ли я эстонскую продукцию», - говорит она. Проверки, по ее словам, проходят основательные, даже взвешивают банки с медом. «У нас 700-граммовые банки, но обычно заливаем меда больше, это разрешено», - отмечает она. По ее словам, вовсе не плохо, если люди получают больше информации, чем написано на банке. Мартсепп говорит, что покупателей меньше не стало и пока ей удается продавать весь привезенный товар.