Сольман о матери и отце в анкетах: «Я почувствовала, что у меня отнимают право быть матерью»

Говоря о приросте населения, министр признает, что идущие в обществе дебаты не должны привести к тому, чтобы женщины почувствовали, что их заставляют рожать и таким образом в одиночку спасать Эстонию.

Вместо этого нужно сосредоточиться на развитии дружественного по отношению к семье и детям обществе и добиться, чтобы были хорошие мужчины, с которыми женщины хотели бы создать семью. Для обеспечения последнего нужно начинать с системы образования, где мальчики по-прежнему отстают в развитии от девочек и таким образом из них не получаются подходящие женщинам партнеры.

- В утешение обеспокоенному нехваткой рабочих рук руководителю Hansa Candl вы сказали, что члены Вильяндиского союза многодетных семей пообещали рожать побольше детей для Вильянди. Но как добиться того, чтобы эти дети, когда вырастут, остались в Вильянди?

- Я сказала в шутку, но это, конечно, проблема. Мы позволяем детям расти в провинции в худших условиях, чем в столице. А потом забираем их в большие города и никого не отдаем обратно.

Все это тесно связано с региональным развитием. Мы знаем, что процесс переезда в город остановить нельзя. Нельзя развернуть реки вспять, но это можно притормозить государственными методами. Можно поспособствовать тому, чтобы люди нашли дорогу обратно в регионы.

Если мы говорим о приросте населения и о том, где должна находиться устойчивость Эстонии, то исследования показывают, что сейчас половина женщин Эстонии хотела бы иметь в семье троих детей: это в идеале. Но препятствия возникают именно при рождении этого третьего ребенка. Причиной, например, является место проживания, то есть материальные причины.

- Часто говорится о том, что бездетные женщины являются нагрузкой для общества и женщины виноваты в том, что уезжают в города и оставляют деревни пустыми. Говоря в контексте политики народонаселения, в какой-то момент в это уравнение попадет и мужчина?

- Мужчина сразу попадает в уравнение. Такие преувеличенные обвинения, что женщина – это машина для родов и поэтому не должна поступать в университет, я отвергаю сразу. Конечно, у каждого человека есть свобода выбора.

Но я скажу, что все начинается с системы образования. Если мальчики в состоянии окончить только основную школу и отстают от девочек, то девочки не выберут их себе в спутники жизни, и эта несчастная часть общества, которая не нашла друг друга, составляет большинство.

Это вопрос всей системы, который касается не только политики народонаселения. Но факт, что больше детей рождается в счастливых и крепких семьях. Это не означает, что мы должны оставить без заботы матерей-одиночек или должны обвинять бездетных за их выбор.